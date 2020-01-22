「春節疏運報你知」　南警台南火車站發送疏運摺頁

▲台南市交通警察大隊員警前往台南火車站、轉運站等人潮聚集地，向民眾一一宣導各風景區交通管制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局規劃各項交通管制措施以因應春節湧現之人、車潮外，交通警察大隊員警前往台南火車站、轉運站等人潮聚集地，向民眾一一宣導各風景區交通管制措施，使返鄉遊子以及外地遊客能瞭解各風景區之交通路線暢遊府城外，更能走入人群貼身互動，讓各項交安勤務規劃能夠接地氣，順利執行。

台南市警局綜整轄內各重點風景區及觀光勝地管制作為，提供即將蒞臨台南市遊客參考如下：1、台南、永康及大灣交流道：規劃替代道路。2、安平商圈：延平街、效忠街、國勝路及古堡街規劃設行人徒步區。3、赤崁商圈：民族路單向管制，赤崁東街劃設行人徒步區。4、月津港燈節：行昌路、橋南街、康樂路劃設行人徒步區。5、關子嶺風景區：仙草丁字路實施手控號誌燈，172線保持常綠。6、孔廟文創園區：府中街劃設行人徒步區。

值得一提的是，台南市海安街道美術館附近商圈一直以來是台南市觀光熱點之一，每年吸引眾多觀光人潮湧入，在海安路上更有許多精美的裝置藝術及美術圖案，歡迎各位朋友前來觀賞，同時提醒用路人於春節期間，熱鬧的國華街及正興街將實施行人徒步區，部分周邊道路亦有單行道管制。

在高、快速公路高乘載部分，如同往年，初三及初四（1月27日及28日），於國道1號、3號北上匝道路口及台84、台86快速道路接國道北上路口等21處一樣會實行管制，今年的管制時間為下午1時至6時，高乘載管制路段及時段內，僅允許大客車、計程車（含多元化計程車）、持有身心障礙證明、孕婦證明（同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明）之小型車(駕駛或乘客)及乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車駛入。台灣中油、台塑石化運送汽柴油之制式油罐車輛、郵局郵務車輛（車身標註中華郵政字樣）、地方政府所屬之垃圾車（車身噴繪有縣市政府或鄉鎮市公所字樣）可不受管制進入，在此提醒各位遊客注意管制時段；另外台南仁德交流道北向入口匝道1月27日 （初三）、 28日（初四） 0-24 時封閉，北上車流順向改由大灣交流道北上匝道進入主線，屆時亦請配合警方各項管制作為。

春節連續假期為是警察人員備戰之際，交通警察大隊大隊長翁誌宏更表示，為使本市今年7天連假期間交通得以順暢，警方將致力於「運用科技」、「決戰空中」等兩項策略，利用社群媒體（LINE及臉書等）、路口監錄系統及廣播電臺即時共享路況，落實執行交通應變計畫，強化交通疏導、執法、宣導等工作，發揮事半功倍之效，期使用路人能「開開心心出門，平平安安回家」，預祝各位駕駛朋友能有個愉快的新春假期。