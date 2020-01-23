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開車猛撞行人害腦損亡！駕駛心虛逃逸　見警上門秒承認：我喝了3瓶啤酒

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▲桃園市邱姓男子今年2月間酒駕車禍，卻讓母親頂罪。（示意圖／Pixabay）

▲楊姓男子酒駕撞死路人，遭判刑4年。（示意圖／Pixabay）

記者陳韻如／屏東報導

楊姓男子到朋友家飲酒作樂，結束後酒駕上路撞上準備過馬路的葉姓男子，隨後因知道自己喝了酒，而心虛加速逃逸現場，直到路人發現葉男倒地不起，才趕緊報警，但葉男仍傷重不治。警方事後循線逮到楊男，經酒測後，他酒測值0.21毫克，法官最後依酒駕肇事逃逸致人於死罪將他判刑4年。

判決書指出，楊男2019年3月2日晚間到朋友家飲酒，結束後他貪圖方便開車回家，卻在途中撞上正在過馬路的葉男。肇事的楊男當場嚇傻，隨後心虛逃逸，直到路過民眾發現，才趕緊報警，並將重傷的葉男送醫搶救，但葉男仍因顱內出血，加上全身多處骨折，最後宣告不治。

警方事後調閱路口監視器，並於事發後3小時內逮到楊男，並立刻對他進行酒測，發現他酒測值達0.21毫克，若回朔他肇事當時的酒精濃度，約可達0.378毫克。

楊男事後坦承他在朋友家喝了3瓶啤酒後開車上路，而法官審理後，認為他明知酒駕違法，卻還是開車上路，肇事後又不顧葉男安危，逃離現場，惡性重大，因此將他依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪及肇事致人死亡逃逸罪，合併判處4年徒刑。全案可上訴。

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