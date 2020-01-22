春節新北警不休假　「防範酒駕」105處違規熱點加強取締

▲新北市警方春節不打烊，將針對105處違規熱點加強查緝。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

109年春節連續假期即將開始，為讓民眾能平安返鄉並過個好年，新北政府警察局已要求各分局即日起針對105處易壅塞路段及易肇事與違規路段，加強交通疏導及執法勤務；警方強調春節假期執法也不休假，尤其酒駕防制是重點工作，呼籲民眾不要酒後上路。

每年年終尾牙、春節及元宵等節慶期間，常是酒駕好發時期，為嚴懲酒駕行為，已修正道路交通管理處罰條例，大幅加重酒駕罰則並於108年7月1日正式上路，經執法後，7-12月份違規件數較前年同期減少730件（下降12％）、酒駕事故件數較去年減少44件（下降33％）。

因酒駕而導致A1死亡車禍者則無發生。惟新法實施後，酒後駕車違規仍有5千4百餘件，未能完全根絕酒駕行為，顯見部分民眾未能警醒而心存僥倖。

為確保春節假期民眾行的安全，新北警已分析出108年主要之違規熱點，包含酒駕48處、闖紅燈41處、超速16處等，共計105處，並通令各分局針對酒駕及易肇事之超速、闖紅燈、危險駕車等重大違規行為，自即日起加強執法。

新北警方呼籲民眾出門行經主要幹道及易生事故熱點，務必放慢車速，以避免違規或發生車禍憾事；年節聚餐歡愉後，也要遵守酒後不開車，隔天也不要宿醉駕駛；另外，外出走春時如遇車多壅塞時，務必耐心等候，配合警方疏導管制措施，讓年節假期交通順暢，他人享受便利，自己也得利。

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