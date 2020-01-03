摩鐵爽玩3P！男有事暫離　返回驚見按摩師與女友「繼續交纏」…秒亮刀割斷它

▲鍾男與女友及按摩師大玩3P，途中有事暫離房間，回來後卻見到按摩師仍持續與女友嘿咻，氣得亮刀割斷他肌腱（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台北報導

鍾姓男子帶著女友到摩鐵開房，並找來劉姓按摩師替女友按摩，3人隨後玩起3P性愛。期間，鍾男因有事暫離房間，當他回房時發現劉男與女友還沒結束，認為2人「做太久」，氣得拿出彈簧刀刺向劉男，導致他右手肌腱斷裂等。案經劉男提告，鍾男事後以60萬元與他達成和解，高等法院因此依法判鍾男5個月徒刑，得易科罰金15萬元。

判決指出，鍾男有毒品前科，又有數次傷害案紀錄，而他2018年11月鍾帶著女友到摩鐵開房間，晚上11點半左右找來劉男替女友按摩，3人隨後大玩3P。期間，鍾男因為有事離開房間，等到他隔日下午2點半回到摩鐵時，卻看見劉男還在與女友嘿咻，讓他頓時醋勁大發，掏出彈簧刀後就朝劉男猛刺，造成他右手前臂多條肌腱斷裂、左肩也有撕裂傷。

案經劉男提告，一審法官依傷害罪判鍾男8個月徒刑。鍾男不服提出上訴，高院法官認為，他與女友是出於自願才與劉男3P，卻又不滿在他離開房間時，劉男竟仍繼續與女友嘿咻，才氣得持刀攻擊劉男，但考量他事後以60萬元與對方達成和解，因此撤銷原判決，改判他5個月徒刑，得易科罰金15萬元。全案確定。

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