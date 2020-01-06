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打靶不甩軍令！副連長怒：槍交給我　二兵放腹部挑釁…同梯看不下去拿鋼盔海K

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成功嶺。（圖／翻攝Google Map）

▲吳姓阿兵哥打靶時違抗副連長命令，還不願交出槍枝，一旁同梯看不下去，拿鋼盔K他被判刑。（圖／翻攝Google Map）

記者陳韻如／高雄報導

吳姓阿兵哥在進行射擊練習時態度消極，不但不願意領槍，後又不依規持槍，甚至還將步槍放在腹部挑釁。直到副連長下達「把槍交給我」的命令時，吳男又不肯放手，讓同梯李姓男子、林姓男子看不下去，出手毆打吳男，造成吳男多處擦挫傷。案經吳男提告，一審法官各判李男及林男拘役30日、50日，均得易科罰金，但檢方認為判太輕，因此提起上訴，但遭高院駁回。

判決書指出，吳男、李男及林男3人2017年2月8日入伍，並在台中市成功嶺營區陸軍部隊擔任二兵。同年3月2日上午到靶場進行打靶訓練，但吳男卻態度消極，被值星官多次點名才領槍，領槍後卻又不按照指示把槍持好。

鄭姓副連長得知消息後出面處理，並且下達多道軍事命令，要吳男把槍拿好、站好等，但他卻都抗命，不斷四處張望，甚至把槍放在腹部挑釁。直到副連長再度下達命令「把槍交給我」時，吳男仍堅持不放手，甚至與副連長發生拉扯，期間還揮右拳擊中幫忙副連長的蔡姓士兵左眼。

事情發生後，李男和林男看不下去，於是上前將吳男拉倒，隨後出手毆打他，林男甚至還用鋼盔攻擊，造成吳男右前臂、前額、鼻子受到擦傷。

事後吳男控告李男及林男傷害，但2人否認犯行，也不願和解，一審法官則判2人拘役各30日、50日，均得易科罰金。不過，檢方指控2人平時就經常藉機欺負吳男，這次又沒有經過副連長命令就擅自動手毆打吳男，認為一審法官判太輕，因此提出上訴，但高院法官認為，所提出的理由並沒有證據可證明，因此駁回上訴。

此外，吳男另也對蔡男提起傷害告訴，認為他也參與圍毆，但吳男的說詞前後不一，其他同梯也並未看清楚蔡男是否有動手，蔡男因此在一、二審都獲判無罪。全案確定。

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