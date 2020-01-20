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酒駕判刑3次都不怕！他「13天內又犯3次」酒測高達1.04　僅判刑1年

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警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲張男又3度酒駕被判刑。（圖／資料照／無關本案）

記者林昱萱／台北報導

一名張姓男子曾因酒駕而被3度判刑，怎料他竟又在2019年的6月到7月間，於短短13天內又3度酒駕，行徑相當誇張。對此，法官認為，張男欠缺法治觀念、亦對公眾造成潛在危害，因此依法判他有期徒刑一年，如易科罰金，以新台幣1千元折算一日。

判決指出，張男先前就有3次酒駕被判刑的紀錄，第一次是在2008年，當時被台北地院判拘役50日；第二次是在2016年，當時被基隆地院判處4月徒刑；第三次酒駕則是被士林地院判5月徒刑、併科罰金6萬元。怎料，各經執行完畢之後，張男仍然不知警惕，依舊無視於社會大眾的安危，再度於2019年6、7月間犯下3度酒駕。

張男短短13天內，又再度犯下3起酒駕案件，第一次是在6月22日於親戚家喝酒之後開車上路，而當時酒測值達0.31毫克；第二次則是在7月1日下午，張男在家中喝下2杯私釀米酒後，又再度駕車出門，其酒測值更是高達1.04毫克；第三次則是於7月5日中午，在家中喝了一罐啤酒之後，又再度開車上路，而此次酒測值達0.49毫克。

對此，台北地院認為，張男先前就有3次酒後駕車之犯罪科刑紀錄，欠缺法治觀念，亦對公眾造成潛在危害，所幸沒有均未因而肇事，且審酌他飯後坦承犯行，因此依法判他有期徒刑1年，得易科罰金36萬元。

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