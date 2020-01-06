看電影配爆米花…女大生昏睡過去！醒來躺在摩鐵秒淚崩　胸罩內驗出他DNA

▲女大生看電影配爆米花卻遭到下藥，醒來發現人在摩鐵崩潰痛哭。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／台北報導

女大生小乃（化名）與一名台大醫院護理部的服務員阿宏（化名）相約看電影，但沒想到阿宏卻在飲料及爆米花內摻入FM2，小乃食用後，開始頭暈、意識不清。阿宏見狀，立刻將小乃帶往摩鐵，並對她上下其手猥褻得逞。直到隔日，小乃醒來，驚覺有異，嚇得趕緊連絡父母來接她回家，並報警處理。法官則判阿宏2年徒刑，緩刑4年，並須支付國庫10萬元。

判決書指出，小乃2018年11月20日下午與阿宏相約看電影，而期間，阿宏向她表示，自己要先到醫院處理公務，結束後可以先到電影院領票，並買飲料及爆米花等。

沒想到，當小乃邊看電影邊吃爆米花時，卻突然感到頭暈、視線模糊，最後完全暈了過去，根本無法走路。阿宏見狀，便立刻將小乃帶出電影院，直奔摩鐵開房間，隨後便對她上下其手，親吻胸部猥褻得逞。

直到隔日凌晨，小乃被電話稱吵醒後，才驚覺有異，哭著向父母求救。起初，小乃以為自己是貧血，但其父母發現她意識不清，立刻將她帶往醫院檢查，竟發現她體內有FM2成分的鎮定安眠藥劑，因此對阿宏提告。

檢方事後也將小乃在事發當天所穿的胸罩送檢，並在他左罩杯內層發現阿宏的DNA，因此認定他犯行明確，將他起訴。另外，法官在審理時也查出阿宏是在爆米花內下藥，因此依使用藥劑強制猥褻等罪，判他2年徒刑，緩刑4年，並須支付國庫10萬元，另須接受4場法治教育課程。全案可上訴。

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