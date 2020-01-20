警唸拒酒測要罰18萬語速太快　法官「放慢重播才聽懂」判撤銷吊照

記者黃翊婷／新北報導

陳姓男子去年8月14日騎車行經新北市三重區環漢路二段與中興南街路口，卻被警員攔下進行酒測，他因為緊張加上警員告知法律效果的語速太快，這才選擇拒測，沒想到因此吃上18萬元的罰單，還得吊銷駕照，無奈之下只好提告想替自己討回公道。新北地院法官勘驗採證錄影光碟，發現警員語速的確很快，法官必須慢速播放、反覆多次才能聽懂，最後裁定僅撤銷吊銷駕照的處分，全案仍可上訴。

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，陳男當天行經事發路口時，被警員攔下並要求酒測，他聽完拒測的法律效果之後仍堅持拒絕接受酒測，事後被依法開罰18萬元、吊銷駕照（3年內不得重新考領），還要參加道路交通安全講習，讓他相當傻眼，於是趕緊提出行政訴訟，希望能替自己討回公道。

陳男聲稱，當天自己並沒有酒駕，是因為睡眠不足導致精神不濟，而且一早起床趕著要去上班，遇到警員臨檢心裡很害怕，「我前一天晚餐的確有喝酒，擔心會留下前科，所以接受警員的分析建議，我相信警察都是好人，他說拒測只要簽名就可以走人，罰單還能分期付款，才會在法律知識不足而且沒有足夠時間考慮的狀況下無奈接受，如果我能了解拒絕和接受的裁罰差異，一定會選擇接受酒測。」

▲陳男認為警員是故意誘導自己拒絕酒測。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

新北市政府交通事件裁決處則認為，警員經過詢問並確認陳男飲酒時間已超過15分鐘，也說明酒測超標及拒絕酒測的法律效果，騎士經過考慮仍拒測，還當場簽收拒測的確認單，可見警員的舉發程序並無違誤，加上全程都有採證影片可以證明，上述要求根本就是無理由的指控。

不過，新北地院法官當庭勘驗警員的採證錄影光碟，發現他在講解法律效果時語速很快，除了18萬元和得參加安全講習這兩個關鍵字外，其他部分幾乎都聽不懂，必須以慢速反覆播放才能完全聽懂，完整的句子應該是「現在拒測的法律效果包含18萬，當場移置保管車輛，吊銷3年不得考執照跟講習」，最後裁定撤銷吊銷駕照的處分，但18萬元還是要罰，全案仍可上訴。

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