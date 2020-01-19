BMW男送小孩去急診！耍酒瘋脫衣叫罵...妻下秒「砸斷護士鼻樑」

記者蔡儀潔／綜合報導

山東濟南近日發生一起醫患糾紛，任姓男子喝酒後開著BMW，與張姓妻子一起帶小孩到章丘區婦幼保健院掛急診，不料護士打完點滴撤走靠枕的舉動激怒兩人。渾身酒氣的任男當場脫掉上衣，辱罵站在櫃檯的護士，一旁的張女則是拿起重物，狠砸護士頭部，導致其鼻樑出現粉碎性骨折。

▲任男脫掉上衣辱罵護士。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，任姓男子於深夜酒駕送孩子到醫院就診，護士給患者輸液後，按常規操作撤走墊枕，男子看到後竟當場耍酒瘋，以此為由脫衣辱駡護士，張女拿手中裝滿藥瓶的袋子砸向護士，導致其鼻骨粉碎性骨折。

山東省章丘市公安局今（19）日在微博通報稱，經章丘分局法醫鑒定，受害人李某面部傷情為輕傷二級；張某某涉嫌故意傷害罪，因其處於哺乳期，對其採取取保候審強制措施；任某某擾亂單位秩序對其作出行政拘留7天的處罰決定。

▼ 張女將護士鼻樑砸至骨折。（圖／翻攝自秒拍）

網友紛紛斥責任姓夫婦的傷害行為，「建議襲擊毆打醫生和襲警一樣對待」、「以後這家長可以進醫院黑名單嗎」、「什麼醫患衝突，這叫故意傷害」、「結局只有一個：兒科醫護人員逐年減少」、「家長是孩子的老師，這樣的家長能帶出什麼樣的孩子？」。

▼警方通報內容。（圖／翻攝自微博）