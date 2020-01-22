2020一起幸福！　志玲姐姐主題桌曆親筆簽名致贈黃偉哲

▲台南市長黃偉哲收到志玲姐姐親筆簽名主題桌曆，滿心歡喜與台南市民分享。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

名模林志玲2019年底在台南家鄉完婚，這場世紀婚禮不僅眾所矚目，市長黃偉哲更精選在地農特精品，送「嫁妝一牛車」滿滿祝福，志玲姐姐特別精選婚紗照等，製作2020年的精緻桌曆，並且親筆簽名致贈黃偉哲市長，桌曆封面就以「Love, Share, Hope」為題，希望家鄉台南與市長黃偉哲，可在新年「勝運向上」。

市長黃偉哲表示，當初志玲姐姐出嫁時，許多台南鄉親都到場外送上祝福，而他則代表台南市民送了「嫁妝一牛車」，總計12件台南在地的農特精品，象徵1年的12個月，每個月都能幸福圓滿。而今志玲姊姊回贈2020年的桌曆，一月就是用他與夫婿日本男星AKIRA的合照，幸福滿足溢於言表；一月的主題就是「分享」（Share），顯示志玲姐姐期待藉由分享幸福，讓快樂得以綿延、家鄉台南可以共榮，鄉親與台南都能越來越好。

該桌曆是由「志玲姐姐慈善基金會」製作，也有開放義賣、義賣所得也會另行捐助給社會弱勢團體。不同於網路義賣版本，林志玲送給黃偉哲市長的，不只有親筆簽名，還有台灣在地品牌的「京盛宇」茶包，分別印有「良緣祈願」、「勝運向上」的祝福字樣。

整本桌曆風格精緻典雅，黃偉哲市長也表示，新的一年他會在志玲姐姐的期待中，持續為市政來努力、打造移居城市，把志玲姐姐的家鄉發展的更加昌盛繁榮。