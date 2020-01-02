最美桌曆出爐！越捷「比基尼辣妹」倡環保　選美皇后打頭陣

▲越捷航空2020桌曆。（圖／越捷航空提供）

記者李宜秦／台北報導

越捷航空邀請12位模特兒，包括2018洲際小姐選美皇后凱倫•加爾曼（Karen Gallman）拍攝一系列主題風格照片，製作2020年「最美桌曆」，透過12位模特兒的美麗，以森林為地球之肺、創新永續、享受海洋不留痕跡等標語，演繹12個環保主題，共同提倡環保意識的重要性。

一月份代表由2018洲際小姐選美皇后凱倫•加爾曼（Karen Gallman）打頭陣，以「森林為地球之肺」的標語鼓勵民眾重視森林保育，二月份則延續前月主題，盼喚起民眾對森林培育的重視；三月及四月模特兒手中的地球及回收標誌，象徵著節約能源及環境清潔的重要性，傳遞「維護城市整潔，創造永續生活環境」的概念。

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▲越捷航空2020年1月桌曆照片。（圖／越捷航空提供）

▲越捷航空2020年2月桌曆照片。（圖／越捷航空提供）

▲越捷航空2020年3月桌曆照片。（圖／越捷航空提供）

▲越捷航空2020年4月桌曆照片。（圖／越捷航空提供）

五月份模特兒穿戴以貝殼為靈感創作的精緻秀服，展現海洋生物綺麗夢幻的一面，傳遞海洋保護的重要性。六月則以「享受海洋，不留痕跡」呼籲民眾善待自然，不留垃圾，以純淨的水源取代污染的海洋；七月主題以號召民眾共同響應愛護環境保護行動。

▲越捷航空2020年5月桌曆照片。（圖／越捷航空提供）

▲越捷航空2020年6月桌曆照片。（圖／越捷航空提供）

▲越捷航空2020年7月桌曆照片。（圖／越捷航空提供）

八月及九月份主打越捷航空全力號召所有民眾付出實際行動，一同為環境盡一份心力；緊接著在十及十一月，越捷鼓勵民眾多加利用太陽能及風能作為替代能源。而在一年的尾聲，有濃厚假期氛圍的12月，也別忘了避免過度浪費，珍惜資源。越捷航空以最年輕的機隊執飛每個航班，有效節省油耗量及廢氣排放量。

▲越捷航空2020年8月桌曆照片。（圖／越捷航空提供）

▲越捷航空2020年9月桌曆照片。（圖／越捷航空提供）

▲越捷航空2020年10月桌曆照片。（圖／越捷航空提供）

▲越捷航空2020年11月桌曆照片。（圖／越捷航空提供）

▲越捷航空2020年12月桌曆照片。（圖／越捷航空提供）

越捷航空表示，透過使用最新型現代飛機，有助於降低油耗量16％、噪音量75％及廢氣排放量50％，可見其在環境保護上也是不遺餘力。

越捷航空表示，越南與其他國家長期致力於降低塑膠使用量、伐木量、城市與海洋的物染量。今年出版以「環境保護」為題的2020年桌曆，盼藉由桌曆主題，鼓勵民眾重視環境保護議題，並勇於付出實踐。

下載越捷航空桌曆：https://apps.apple.com/us/app/bikini-calendar/id1448863685