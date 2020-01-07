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親子

看了想出國　半年3次耗盡存款也要實踐的幸福教養理念

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

2019年，從5月到12月底，我們一共出國3次，對於我這個沒靠山、在外租屋的單親媽媽來說，是一筆非常大的花費與挑戰，但我還是一股氣做了，而且完全沒有後悔，外界看似任性的舉動，其實帶來更多幸福感與生活動力，這是怎麼一回事呢？得從我小時候開始講起…。

我父親在30、40年前，是極富盛名的補教老師，在大學是窄門、加上「唯有讀書高」的風氣推波助瀾下，當時他的收入可說日進斗金也不為過，但他愛面子、又老懷著以小搏大的心態，最後於股災中把數棟房子跟大筆鈔票往外送，從住敦南圓環第一排，到蝸居舊商場2樓，最終靠政府補助度日。

雖然含著金湯匙出生，可我眼見家道中落的速度如此之快，而且他賠出去的錢，遠超過用在家人身上的生活及娛樂費，連我跟妹妹的紅包錢，都被拿去救融資斷頭，這讓小小年紀的我更添不安全感，也對自己的人生早早有了想法。

約莫2歲多的時候，我父親申請美國綠卡，於是在3歲半時，第一次出國，就是去完成大筆存款這些相關手續，回來不到1年吧，因為父親開設補習班糾紛，我又被安排跟著媽媽，到新加坡找阿姨避難，這中間有很多紛紛擾擾，像我姑姑把父親在美的鉅額存款全吞掉，總之，我再有機會出國旅行，已經是15歲收到美國在台協會的綠卡放行通知，就去跑了一次移民監。

當然，這些錢是父親賺來的，他賠光我們也不該說什麼，但我一直惋惜著，如果用在他自己跟家人身上，那就算年年出國、餐餐美酒，也不至於晚年淒涼，外加他個人情緒控管不良，老對家人飽以老拳或情緒壓力，導致家族裡所有人光聽到他名字，就有一種提到「佛地魔」的驚恐。

童年的不堪回憶，是事後完全彌補不了的缺憾！父親，是我對待親子關係，最佳的負面教材。

我不得不說，從小跟父親相處，我也很怕自己會按照他的樣子行事，對於我的小孩，除了教育、照顧她，我也得時時提醒自己不要重蹈覆轍，這其實很難，因為我在成長過程中，只接觸過父親的教養方式，包括價值觀、處理事情的態度，都免不了跟他雷同，畢竟我沒有其他可以學習的對象，但他的自我封閉跟高壓暴躁，確實是葬送一切的主因。

我想，這也是為什麼大家常看到受虐或單親的孩子，在長大後很容易重複父母的行為，進而導致自己家庭破裂。我必須坦然地說，小時候沒有得到愛的小孩，若是沒有醒悟自覺，很容易把「愛」與「佔有」劃上等號，卻不知道真正的愛是信任、放手、釋然與祝福，很抱歉，那其實是因為我們在家庭這塊，沒有見過「愛」的真正樣貌。

我現在是完全獨力撫養孩子的單身媽媽，我沒有長輩、也沒有伴侶，自己跟孩子住在租來的房子裡，卻感受到來自四面八方的溫暖。我的女兒 DAHLIA再半年就要上小一，聽說現在的小一，跟我們小時候不同，老師需要趕進度，不樂見孩子請假出去玩，我先前評估過，寒暑假出國的花費至少2倍起跳，到哪都人擠人，而我工作時間自由，可以挑淡季中的淡季出門。

於是，在孩子幼稚園中班下學期的時候，我對自己許了個願，大班這一年，我能帶她出去幾次就盡量飛，我不太喜歡特意血拼，這部份的花費極少，所有的行程都自己安排，從機票、住宿、查詢大眾交通工具皆不假他人，DAHLIA在這些過程中享有選擇權，我們要共同商量去哪、住哪、吃什麼，雙方意見相左時，也要學著取捨，看誰願意讓步。

2019年，我們從5月到12月，一共飛了3次，這3次長達1週的自助旅行，她得自己拿行李、自己認路、自己學禮儀，從早走到晚不喊苦，與媽媽互相提醒跟警戒。晚上，我們到超市買半額食材回去煮，她要一起扛、一起整理，紮實體驗當地庶民日常，這對她的生活能力跟思考視野都開闊不少。

「行萬里路勝讀萬卷書。」我曾多次在文章中提過，如果要每個月花大錢讓孩子練才藝、學語言，卻沒有實際使用場合及機會，那我寧願把錢省下來，帶孩子出國自由行，讓她真正去體驗異國生活的模樣，不然看到外國人就開不了口，繳那麼多學費有什麼用？紙上談兵罷了。

有時候很寂寞，寂寞的是寫了幾年專欄，成為小小有名人後，很多決定會被放大檢視，我並不有錢，但為了實踐自己的教育理念，我還是這麼做了，不明就裡的人以為我們奢侈，但我平常不亂花錢，這些支出都是日積月累下來的存款，即使消耗殆盡，也完全不後悔。

而這一切都在異國得到印證。

去年12月，我們帶上鍋碗瓢盆去沖繩，在美國村日落沙灘賞完夕陽後，到AEON超市搶半額食材，回到民宿後，我煮了牛肉壽喜燒沖繩麵，在與孩子一人分別吃完一碗的當下，那就是我畢生所追尋的幸福。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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