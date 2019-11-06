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新竹市幸福小蜜蜂移動餐車上路　擴大共餐服務量能

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▲新竹市長林智堅烹調骰子牛。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅烹調骰子牛。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

共餐食堂帶著走，全市跑透透！全國第一輛幸福小蜜蜂移動式餐車正式上路，6日舉行開箱啟用記者會，新竹市長林智堅與長和里里長楊金土化身主廚現場烹飪，挑戰鐵板骰子牛與豆酥松阪豬，林智堅表示，他上任以來重視長輩福利，已設置56處共餐食堂，加上今天啟動移動餐車，未來即使沒有廚房的社區，也可以透過餐車開進社區，讓更多長輩吃的健康又歡喜，擴大共餐服務量能。

「當兵下部隊時看到小蜜蜂餐車都特別開心，代表點心飲料來了」林智堅憶起當兵經驗，直呼有了幸福小蜜蜂，較偏遠的社區長輩都有機會吃到熱騰的飯菜，看到這台車就知道「幸福來了」；林智堅也說，幸福小蜜蜂移動餐車經費，來自106年本市已故郭金灶先生捐贈，透過社會處妥善規畫，讓已故郭金灶先生的愛心，照顧更多長輩、吃飯營養又熱鬧。

林智堅今日也親身體驗幸福小蜜蜂廚具設施，他換上圍裙與2018年新竹市城市英雄、當過總鋪師的長和里里長楊金土一同化身型男大主廚，挑戰鐵板骰子牛與豆酥松阪豬，利用餐車鐵板煎台現場煎出7分熟，外焦酥中間透著粉紅色澤的香嫩骰子牛，獲得在場長輩的一致好評，兩人更互相稱讚彼此的好手藝，現場熱鬧非凡。

社會處表示，幸福小蜜蜂移動餐車是領先全國的創新服務，將移動餐車開進社區，在社區現場將食材料理成一道道美味佳餚，打破目前據點與共餐的單一社區封閉式服務模式，也能夠享用到安全、健康的熱騰騰飯菜，未來與玄奘大學餐旅系合作，將美味營養又健康的熱騰飯菜送到社區，今年將試辦10場，明年會有50場，歡迎需要的社區都可以提出申請。

林智堅表示，幸福小蜜蜂移動式餐車是全國首創，新竹市是全國最幸福的城市，社會福利更是全國第一，推出五大福利全方位照顧長輩，包含設置56處共餐食堂、每月老人年金、敬老津貼、全口免費假牙與免費健檢，為補足沒有廚房社區的共餐需求，特別與玄奘大學餐旅系合作，設計營養又健康的菜單，前進沒辦法開辦共餐食堂的社區，提供安全、健康與熱騰騰的飯菜給長輩。

社會處表示，這部幸福小蜜蜂移動餐車有瓦斯爐、煎台、烤箱及冰桶等設備，可以一次烹飪30份餐點，到今年底將規畫試辦10場次，明年年持續與玄奘大學合作，提供沒有辦理共餐食堂的社區或鄰里一次性共餐服務，預計50場次，讓全市長輩們可以感受小蜜蜂移動餐車帶來的幸福感。

社會處長李季縈也表示，幸福小蜜蜂透過官學合作模式，結合玄奘大學餐管系學生實作及社工系社區活動帶領學分成績，導入服務課程，以社區為教育場育，以達到世代共融。

社會處表示，這幾年來市府團隊積極推動各項社會福利方案，除了公部門資源外，也鼓勵願意一起支持市府規劃推動更多元、更貼近民眾福利服務計畫的民間單位共同努力，其中本市共餐食堂從2015年7處到2019年10月底已經有56處共餐食堂，以民間的力量與資源來照顧在地的長者，使新竹市成為幸福滿滿、愛心遍地開花的城市。

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