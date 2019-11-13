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森林中的日照中心　新竹市柴橋活動中心開工

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▲柴橋複合式社區活動中心今(13)日舉行開工動土儀式。（圖／新竹市政府提供）

▲柴橋複合式社區活動中心13日舉行開工動土儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

坐落在明湖公園，被四百多棵大樹圍繞的柴橋複合式社區活動中心13日舉行開工動土儀式，新竹市長林智堅表示，這座位在森林中複合式活動中心具備多功能，不僅是活動中心，更結合共餐食堂與C級長照據點，二樓更會設置日照中心，為失能、失智長輩提供完善的服務。

林智堅強調上任以來積極整治青草湖周遭環境，投入1.7億改善湖邊景觀、透過市地重劃釋出超過2公頃土地、整建明湖與青草湖兩座公園，要用優質的生活環境與空間讓大家更幸福。

林智堅表示，感謝新竹市議會議長許修睿的協助支持，市府投入4257萬、打造上任來金額最高的社區活動中心，他強調上任後積極整頓活化青草湖周遭環境，要營造出三大幸福，第一幸福是新建超過300坪「柴橋複合式社區活動中心」。

他說，這座位在森林公園的社區活動中心，將比鄰明湖公園400棵樹木，兩層樓的空間將可設置共餐食堂與社區聯誼活動的寬敞空間以及C級長照站，二樓更會有提供長照2.0專業服務的日照中心，照顧與造福社區中有需求的長輩，而坐落於公園與大樹中擁有美麗舒適環境的活動中心，會提供在地居民最好的空間，更與鄉親相約，落成啟用後共進午餐。

林智堅分享，第二幸福是持續投入1.7億重塑青草湖周遭景觀環境，打造出擁有湖光山色的優質親水空間，更新闢青草湖公園與整建明湖公園；第三幸福是市府透過土地重劃，釋出超過2公頃的土地，引進SUP立式划槳等水上活動，積極活化湖畔觀光，希望透過市府的努力，可以重現青草湖的昔日風華，讓市民感到加倍幸福。

許修睿表示，非常感謝市政府對柴橋複合式活動中心的努力與付出，向中央爭取到更多的經費，完成這座竹市數一數二的活動中心，擁有一流的環境與出色的建築規劃，未來內部硬體更是一應俱全，造福在地的鄉親長輩。

逕生聯合建築師事務所建築師陳柏齊表示，位於明湖公園基地的柴橋里活動中心原為鐵皮屋搭建，建築簡便、使用率低，為讓附近居民擁有更好的活動空間，規劃興建柴橋複合式社區活動中心，包含兩層樓全新建築，以低矮量體融入公園景觀，一樓含外廊約728平方公尺，規劃為社區活動中心、集會所等，建築量體將以2層樓錯移方式設計，可同時創造一樓遮蔭活動空間與屋頂綠化空間，搭配明湖公園改善工程，將成為在地超過萬名社區居民的優質活動場域。

社會處表示，2樓面積約528平方公尺將作為「日照中心」使用，已規劃有多功能活動室、教室、諮商晤談室，及簡易廚房和餐廳空間，另也為長輩打造「全無障礙空間」，包括無障礙電梯、無障礙廁所等，提供在地有長照需求的家庭「找得到、看得到、用得到」的就近照顧服務。

社會處表示，截至2019年10月底市府已經建構「8A-89B-33C」長照服務單位，加上現有39處社區照顧關懷據點及56處共餐食堂，希望可以讓長照服務普及至每個社區，激發社區照顧能量，履踐由下而上、多元整合的服務理念，打造新竹市成為讓長者安心生活、青壯年人放心打拼的城市，與市民共同創造城市的認同感、光榮感、幸福感，形塑共榮驕傲的新竹市。

今日開工典禮，新竹市議會議長許修睿、議員陳建名、徐信芳、逕生聯合建築師事務所建築師陳柏齊、黃宥鈞、互麗營造總經理陳翰仁與多位里長皆到場一同共襄盛舉。

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