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「圓心願 愛傳遞」竹市109年心願卡活動起跑　幫470小孩圓夢

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▲新竹市108年圓夢計畫-心願卡認領活動進入第5年。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市108年圓夢計畫-心願卡認領活動進入第5年。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

「我想要一顆籃球可以和弟弟妹妹一起玩」、「上課一直看時鐘對老師不禮貌，所以我希望有一隻手錶可以知道時間」，新竹市108年圓夢計畫-心願卡認領活動進入第5年，今年共有10個商家加入一同為孩子圓夢盡一份心力，新竹市長林智堅邀請市民朋友一同參與，讓470位孩子在耶誕節前能圓一個小小的夢，把這份愛傳遞下去。

新竹市政府社會處長李季縈表示，感謝SOGO新竹Big City館、遠東巨城購物中心、新竹大遠百、台灣迪卡儂、藍印子親子館、大魯閣湳雅廣場、愛買新竹店、大潤發湳雅店、愛兒悅親子生活館及晶品城購物廣場等10家百貨商家共同參與，民間的回響及參與力愈來愈強大，也是因為有更多的商家參與認領活動，讓更多孩子可以圓心願。

小星星，今年1歲2個月，是個迫不及待來到世上的孩子，因早產出生體重僅有900克，雖然她的小媽媽無力照顧，但經醫療人員、社工和保母媽咪一起照顧，小星星用力呼吸的過著每一天，瘦弱的身體卻有著無窮的生命力，小腳ㄚ努力長大一步步克服難關，目前體重來到9.5公斤，身高70公分。小星星的聖誕節心願是擁有一套可愛小公主風格冬季衣褲，穿了身體暖暖，還可以讓大家當做小公主一樣寵愛。

今年9歲的小柔，是媽媽獨自撫養長大，正值活潑好動的年紀，每節下課雖然只有短短的10幾分鐘，但小柔仍然會飛快地跑到操場玩耍，所以布鞋很快就會磨破或是開口笑了，懂事的小柔知道媽媽之前因為叔叔的騷擾而不敢去外面工作，家裡已經沒有多餘的錢可以買鞋子了。小柔的願望就是能有雙新的慢跑鞋，讓她在下課時間可以到操場跑步，和其他小朋友一樣有天真無邪又自在的童年。

市民蔡小姐表示，自己的孩子多年前曾收到心願禮物，當時自己與孩子非常感動，因此她已經連續二年參與認領活動，希望自己也能盡一份心力回饋，讓有需要的家庭可以感到喜悅與溫暖。

社會處表示，「我想要很多筆記本可以好好讀書，爸爸賺錢很辛苦要養我們…向爸爸要求這個太浪費錢了」、「我想要一雙球鞋，鞋底已經磨破但我不敢跟媽媽說。」這些都是孩子們親自寫下的心願，邀請市民朋友一同為孩子圓夢，自即日起可至上述百貨及賣場認購心願卡，讓幸福城市的愛傳遞至各個角落，使弱勢兒童感受愛與溫暖。

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