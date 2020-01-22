雲林愛老眼鏡1萬副　65歲以上長者免費配領

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府2019辦理年底一萬副「免費愛老眼鏡」結束，2020年再次向愛心人士爭取一萬副免費老花眼鏡補助經費，由雲林縣內29家熱心公益的驗光所配合，於即日起凡設籍於雲林縣且年滿65歲以上的長者，可免費配送愛老眼鏡專區老花眼鏡一副，每人終身限領一次。

▲雲林縣政府向愛心人士勸募經費，供給65歲以上長老免費配贈老花眼鏡，萬人受惠。（圖／記者蔡佩旻攝）

適逢新春期間，雲林縣長張麗善發起「新年返鄉陪長輩 配付愛老眼鏡過好年」活動，讓更多人可以藉此表達對長輩的關心與陪伴，設籍於雲林縣且年滿65歲以上長輩或其家人可先與貼有「雲林愛老眼鏡」標章的眼鏡行電話預約，再依約定時間攜帶身分證正本與影本前往驗光配鏡後，即可免費配送愛老眼鏡專區老花眼鏡一副，每人終身限領一次。

衛生局長曾春美指出，雲林縣轄內65歲以上人口約有12萬2千多人，去年發起第一波免費愛老眼鏡活動，民眾反應熱絡，僅三個月即領罄，現適逢年節遊子返鄉假期，可陪同家中長輩前往選擇貼有「雲林愛老眼鏡」標章之店家，預約再逐一驗光選鏡，驗光時如發現長輩有任何眼疾也會給予轉介至醫療院所醫療。

曾春美表示，感謝共同參與善舉的愛老眼鏡行，也歡迎未來有更多的驗光所及眼鏡行能加入「愛老眼鏡行」的行列，共同來守護長者的視力，有任何疑問請撥打愛老眼鏡專線：05-5373488分機158(上班時間)或各家愛老眼鏡驗光所，或至雲林縣政府衛生局愛老眼鏡專案網頁查詢。

▲雲林縣政府向愛心人士勸募經費，供給65歲以上長老免費配贈老花眼鏡，萬人受惠。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲設籍雲林縣65歲以上長輩先與貼有「雲林愛老眼鏡」標章的眼鏡行電話預約，再依約定時間攜帶身分證正本與影本前往驗光配鏡後，即可免費配送愛老眼鏡專區老花眼鏡一副。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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