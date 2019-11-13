麥寮六輕爆工安意外　張麗善喊話中央：成立國家級災害應變中心

▲雲林縣長張麗善因麥寮六輕工安事故，13日於縣府召開記者會，嚴正向中央喊話，成立國家級災害應變中心並呼籲勿再牛步重要建設。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

麥寮六輕廠區內的塑化公司煉製一廠12日發生洩氣燃燒意外，雲林縣長張麗善隨即緊急召開應變工作會議，召集相關單位討論應變作為，13日於縣府召開記者會，嚴正向中央喊話，催生成立國家級災害應變中心，並呼籲勿再牛步重要建設。



張麗善13日召開記者會，召集消防局、環保局、衞生局、建設處等各主管報告應變作為。張麗善說，六輕頻傳工安事故，她心情非常沉重，針對昨天事故要求勞動部職安署中區職業安全衛生中心，依職業安全衛生法第36條第一項規定針對發生事故場域勒令停工。

消防局長林文山表示，事故發生後接獲六輕消防隊長報案於六輕東門附近塑化煉油廠管路起火，說塑化消防隊可自行處理，但消防局仍立即派員趕到現場，發現所述位置並非如實，且造成一名員工受傷送醫；環保局長黃士漢表示，環保局獲報後隨即前往採樣蒐證，並依據空汙法32條加重裁罰最高上限500萬元。

建設處長李俊興指出，此案事故起因於管線設備節點，並非管線本身，要求六輕針對220多萬個管線設備元件亦納入總體檢範圍；衞生局長曾春美說，昨日事故造成一名42歲工人全身30％2-3度燒燙傷，緊急送往雲林長庚醫院後因無燒燙傷病房，予以緊急轉院至嘉義長庚醫院，為此將要求雲林長庚醫院設置燒燙傷病房。

張麗善表示，六輕廠區事故發生通報系統僅採手機簡訊通報，並未通知縣府，且通報內容避重就輕，她要求六輕通報系統更加嚴謹、完整，必須在第一時間通報縣府，張麗善提到，六輕工安事件凸顯政府體制有問題，因隸屬中央政府的權責，六輕第一時間僅通知職安署，縣政府根本是有責無權。

張麗善指出，六輕是亞洲最大石化園區，從4月7日氣爆事件後要求中央成立國家級的災害應變中心，但中央態度不太積極、嚴重牛步化，甚至連地方離島工業服務中心的主任都極力反對，沒有辦法獲得最有效率的進展，縣府已提出適當地點，希望中央用積極嚴正的態度，配合成立國家級的災害應變中心。

▲雲林縣長張麗善因麥寮六輕工安事故，13日於縣府召開記者會，嚴正向中央喊話，成立國家級災害應變中心並呼籲勿再牛步重要建設。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣消防局獲報，六輕東門附近塑化煉油廠管路起火，塑化消防隊表示可自行處理，但消防局仍立即派員趕到現場，發現所述火警位置並非如實。（圖／記者蔡佩旻攝）

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