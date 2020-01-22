大陸衛健委：沒有證據表明武漢肺炎出現「超級傳播者」

▲大陸國務院新聞辦公室就武漢肺炎情況，於2020年1月22日首度召開記者會說明，並接受外媒提問。（圖／取自國務院新聞辦公室）

記者陳政錄／綜合報導

「武漢肺炎」自去年底爆發以來，大陸已有440例確診，9人死亡，美日韓台泰等均出現確診病例，外界擔憂是否已經出現「超級傳播者」，重演當年SARS情況。對此，中國科學院院士高福表示，目前還沒有證據說明，已經有了所謂的超級傳播者，至於該病毒與SARS、MERS有何不同，「我們正在不斷地認識過程中。」

大陸國務院新聞辦公室今（22日），首次召開記者會對中外媒體說明由新型冠狀病毒，感染的「武漢肺炎」疫情情況。中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福說，從現在來看，它的來源就是海鮮市場銷售的野生動物，目前，它對兒童、對年齡比較小的人確實較不容易被感染。

▲武漢肺炎出現醫護人員感染。（圖／路透社）

值得注意的是，昨日大陸傳出，已有14名醫護人員集體被感染，擔憂是否「超級感染者」已經出現，可能演變成為另一場SARS。高福在回應記者提問時說，「我們還沒有證據說已經有了您剛提到的超級傳播者。」

大陸國家衛生健康委員會醫政醫管局負責人焦雅輝說，如果疫情爆發到一定程度，中方也將臨時改造醫院來接收病人，就像「2003年非典的時候，北京也緊急建了小湯山醫院，進行了集中收治醫院的改造。」她說，一旦疫情擴大、病例增加時，隨時啟動後備醫院，疫情病人比較多，定點醫院收不下時，我們還有後備醫院，每個地方都已經制定了詳細的預案。

另外，對於外接將武漢肺炎，與SARS非典、MERS（中東呼吸綜合徵）進行比較，高福坦言，感染人類的冠狀病毒，加上現在這個是7個，這裡面有4個對人類的致病性很弱，比季節性流感還弱，大家都知道SARS、MERS（中東呼吸綜合徵）比較嚴重，「這個病毒我們正在不斷地認識過程中。」

▼中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福。（圖／取自國務院新聞辦公室）

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