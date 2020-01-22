武漢肺炎傳染力　南韓專家推測：介於SARS、MERS之間

▲武漢肺炎確診病例持續新增。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

針對新型冠狀病毒疫情，中國官方今（22）日舉行記者會，說明截至21日晚間12時，總共確診440例，死亡則累積至9例。南韓專家22日則紛紛推測，武漢肺炎的傳染強度，可能處在嚴重急性呼吸道症候群（SARS）與中東呼吸症候群（MERS）之間。

《韓聯社》報導，目前武漢肺炎已確定可以在人與人之間傳播，外界也擔憂傳染力是否會增強。南韓嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴重植（音譯）22日表示，中東呼吸症候群的基本再生數是0.4到0.9名，嚴重急性呼吸道症候群則是4名，推估武漢肺炎的傳播力在兩者之間。所謂的基本再生數，是一名患者在平均患病週期內傳染的人數。

高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱則認為，平日的生活中，要透過空氣傳播感染新型冠狀病毒的可能性不高。報導指出，這種疾病在飛機內部的傳播力也比普通情況要低，所以南韓疾病管理本部只有把確診患者前後共7排的乘客，列入患者曾接觸的名單中。

不過，專家普遍同意，此次新型冠狀病毒的傳播力確切是如何，都還是未知數。嚴重植表示，中國武漢肺炎的疫情還處在早期階段，加上公布的資訊有限，很難因此做出完整的判斷，未來還有待進一步評估。

中國國家衛生健康委員會副主任李斌22日說明，武漢肺炎在中國已造成9死，有440例確診病例。在這場位於北京的記者會上，中方官員還說病毒可能變異，但沒有給出具體細節。