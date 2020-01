武漢肺炎擬定調「公衛緊急事件」！　WHO今緊急會議討論後開記者會

▲ 中國民眾紛紛戴上口罩。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

武漢肺炎爆發,中國目前已累積440例及9人死亡,台灣昨也出現第一起確診病例。眼看疫情擴大,世界衛生組織(WHO)今(22日)將召開緊急委員會議,決定是否將其定為「國際關注公共衛生緊急事件」。《中央社》報導,WHO會後將於日內瓦當地時間約晚間7時(台灣時間23日凌晨2時)舉行記者會。

世衛秘書長長譚德塞(Tedros Adhanom)21日在推特宣布,今將召開緊集委員會,以確認2019新型冠狀病毒疫情是否構成國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC),並聽取專家對控制疫情的建議。

I am convening an Emergency Committee to ascertain whether the novel #coronavirus (2019-nCoV) constitutes a public health emergency of international concern and what recommendations should be made to manage the outbreak.https://t.co/RNeBHf8fnr