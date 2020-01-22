武漢肺炎「傳染爬坡期」　再有海南4例、安徽1例確診！

▲武漢肺炎醫院內部狀況。（圖／翻攝自央視）

記者劉亭／綜合報導

武漢肺炎處於「傳染爬坡期」持續擴散，北京、上海、澳門、香港陸續有確診病例。安徽22日下午4時通報，經大陸國家衛生健康委確認，安徽省收到合肥市報告的首例武漢肺炎確診病例。截至1月22日16時，安徽省衛生健康委收到省內2市累計報告疑似病例4例（合肥市3例，六安市1例）。

另外在海南省確診4例武漢肺炎病例，4例患者病情平穩，體溫已恢復正常，正在醫院進行隔離治療，當地衛生健康部門已對其密切接觸者進行追蹤隨訪，密切接觸者目前無發熱等異常狀況。

首例患者為65歲女性，武漢人，14日淩晨抵達海南，16日感到不適、低熱、咳嗽等症狀，20日到醫院接受隔離治療，22日確診為新型冠狀病毒肺炎。

▲武漢醫療治療中心（Wuhan Medical Treatment Center）人員22日外出丟棄感染廢棄物。（圖／達志影像／美聯社）

另外三名患者分別為：謝某某，女，68歲，武漢人，於1月18從武漢抵達海口。患者張某某，男，45歲，1月19日晚從武漢到海口。患者朱某某，男，27歲，武漢人，1月20日抵達三亞。

海南省進一步加強預檢分診和發熱門診管理工作，規範開展對疑似病例的監測、篩查、診斷治療和處置工作，按照「集中病例、集中專家、集中資源、集中救治」的「四集中」原則，將可疑病例收集到定點醫院。據海南省文旅廳消息，凡是以新型冠狀病毒為由退訂旅行團、酒店房間、景區門票等，相關企業均予以免費退訂。

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