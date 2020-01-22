最新！武漢肺炎確診440例死亡9例　中國官方首次對外說明





▲國家衛生健康委員會副主任李斌。（圖／翻攝自央視）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室今（22）上午10點舉行新聞發布會，首次就「武漢肺炎」情況進行中央層級的對外說明，衛健委副主任李斌表示，截至1月21日的24點00分，武漢肺炎確診達440例，死亡9例。但他強調，中國有信心，做好全面防疫工作。

李斌表示，自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，黨中央、國務院高度重視，習近平總書記多次過問疫情和患者救治情況，對做好疫情防控工作作出重要指示批示。目前，中央已派出國家工作組和專家組趕赴武漢，按照屬地管理原則，指導湖北省武漢市落實疫情防控措施。

▲武漢肺炎為新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

他並對大陸處置疫情措施，做出幾點說明，包括一是加強疾病溯源和技術指導。疫情發現一周多，即迅速判定病原為新型冠狀病毒，制定病例診治、應急監測、流行病學調查處置、採樣檢測等技術方案。

二是盡最大努力減少重症和死亡。按照集中病例、集中專家、集中資源、集中救治的「四集中」原則，將可疑病例收集到定點醫院。對重症病例實行一人一案，國家級醫療專家長期駐武漢指導醫療救治工作。

三是堅持信息公開和國際交流合作。指導武漢市建立每日向社會公佈疫情信息制度，加強群眾防病知識宣傳等工作，主動加強與世界衛生組織、有關國家和港澳台地區的疫情信息溝通，與世界衛生組織及時、定期開展專家層面的防治技術細節交流，邀請世界衛生組織、港澳台專家赴武漢現場考察疫情防控工作。

本次發布會為中國大陸官方，首次就武漢肺炎情況由國新辦召開記者會對外說明，包括國家衛生健康委員會副主任李斌先生，國家衛生健康委員會應急辦主任許樹強先生，國家衛生健康委員會醫政醫管局負責人焦雅輝女士，中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福先生等出席，並回答記者提問。

李斌說明，截至1月21日24時，我委收到國內13個省（區、市）累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例440例，報告死亡病例累計9例，新增3例，全部為湖北病例。報告新增冠狀病毒感染的肺炎確診病例149例，收到日本通報確診病例1例，泰國通報確診病例3例，韓國通報確診病例1例。目前，追踪到的密切接觸者2197人，已解除醫學觀察765人，尚有1394人正在接受醫學觀察。

▼國務院新聞辦公室記者會說明武漢肺炎。（圖／翻攝自中國網）

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