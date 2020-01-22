強化疫情防控！湖北「嚴格限制」舉辦大型活動...所有交通樞紐檢測體溫

▲武漢醫療治療中心人員22日外出丟棄感染廢棄物。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎自去年底爆發以來，大陸已有440例確診、9人死亡，為了應對疫情擴散，湖北省目前採取多種舉措加強社會面防控，除了在所有交通樞紐均設體溫檢測點外，而且要求各地嚴格控制外出開會、旅遊、考察等活動，嚴格限制舉辦大型活動等。

據《新華社》報導，按照湖北省啟動突發公共衛生事件II級應急回應後的相關部署，湖北將加強流動人員管理，省內所有機場、車站、碼頭等交通樞紐均設體溫檢測點，對所有進站人員實行體溫檢測，並做好健康登記。

根據部署，湖北還將對檢測發現有疑似症狀的人員，實施臨時隔離留驗，並向地方衛生健康行政部門指定的醫療機構移交；城鄉基層組織要對來自疫區的返鄉人員和外來人員，逐一進行健康登記，及時跟蹤觀察其健康狀況，發現發熱、咳嗽等情況應立即報告。

▲湖北嚴格限制舉辦大型活動。（圖／達志影像／美聯社）

同時，湖北省政府強調，各地要嚴格控制外出開會、旅遊、考察等活動，嚴格限制舉辦大型活動；要切實做好公共場所、集貿市場、餐飲食品生產經營單位的衛生管理和消毒工作，嚴防通過交通工具傳播新型冠狀病毒感染的肺炎，盡力阻斷新型冠狀病毒感染的肺炎病源進入校園。

另外，湖北各地、各部門要加強傳染病防治法律法規及防治知識的宣傳普及，提高群眾健康素養；各醫療衛生機構、機場、鐵路、車站、碼頭、海關等部門和單位的一線工作人員，以及交通工具、商場、餐飲、理髮店等密切接觸服務物件的工作人員，必須嚴格執行戴口罩執勤和其他必要的防護制度。

▼武漢肺炎疫情分佈。（圖／ETtoday製圖）