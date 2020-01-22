　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣啟動防疫應變中心　演習太逼真！民眾以為「真實事件」PO網

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡佩旻／雲林報導

衛福部疾病管制署於1月21日公布確診首例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案；雲林縣衛生局22日下午2時30分於臺大醫院雲林分院共同辦理「雲林縣因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫演練」，模擬面臨疑似嚴重特殊傳染性肺炎個案情境過程逼真，有民眾ＰＯ文到臉書社團險造成恐慌，在他人提醒後刪除文章。

▲有民眾ＰＯ文傳播不實訊息，指出雲林有有疑似武漢肺炎病人,且配合度不佳等資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲有民眾ＰＯ文傳播不實訊息，指出雲林有有疑似武漢肺炎病人,且配合度不佳等資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善於1月16日即指示衛生局成立「雲林嚴重特殊傳染性肺炎防疫應變中心」，因應1月21日國內有一例境外移入確診個案，特別指示各單位應加強防疫整備工作，並於22日下午2時30分於國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院共同辦理「雲林縣因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫演練」模擬面臨疑似嚴重特殊傳染性肺炎個案情境，並邀請傳染病防治醫療網等相關單位觀摩應變措施之演練，提高疫情應變能力。

演練過程以一名臨時演員假扮為特殊傳染性肺炎患者，由醫護人員以推床推入，經篩檢進行隔離等步驟，因過程逼真，有民眾誤以為是真實發生事件，發了文張貼在臉書社團指出，「注意！斗六台大醫院已經有疑似武漢肺炎病人,且配合度不佳,請大家減少出入公共場所,並加強洗手及戴口罩。#請主動告知近期旅遊史#請主動戴口罩並配合隔離#不要因為覺得沒什麼而害到他人#請當一個有良心的人」，稍早在其他熱心民眾指正下已刪除文章。

雲林縣衛生局提醒，傳染病防治法第九條之規定，利用傳播媒體發表傳染病流行疫情有錯誤、不實，致嚴重影響整體防疫利益或有影響之虞。主管機關將可依第六十四條裁處新臺幣九萬元以上四十五萬元以下罰鍰。如涉及散布有關傳染病流行疫情之謠言或傳播不實之流行疫情消息，足以生損害於公眾或他人者，將可依第六十三條規定，最高可科新臺幣五十萬元罰金，請民眾切勿以身觸法。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣於1月20日緊急啟動「雲林嚴重特殊傳染性肺炎防疫應變中心」暢通各層級防疫單位的聯繫，賡續推動醫療院所感染管制預作動線規劃、演練、處理流程等，因應疫情本縣儲備外科口罩4萬副與N95口罩3000副，以備疫情調度使用，雲林縣審慎處理每一個環節，減少疫情之衝擊，全力守護，確保縣民健康。

雲林縣衛生局呼籲，目前中國大陸武漢市旅遊疫情建議至第三級警告(Warning)，提醒民眾如非必要應避免前往當地。民眾如近期前往中國大陸武漢及鄰近區域時，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊，可參閱疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw)，有關疫情需要諮詢的民眾或醫療院所，請撥打05-5345811衛生局防疫專線。

▲有民眾ＰＯ文傳播不實訊息，指出雲林有有疑似武漢肺炎病人,且配合度不佳等資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局於22日下午於國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院共同辦理「雲林縣因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫演練」模擬面臨疑似嚴重特殊傳染性肺炎個案情境。（圖／記者蔡佩旻攝）
▲有民眾ＰＯ文傳播不實訊息，指出雲林有有疑似武漢肺炎病人,且配合度不佳等資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局於22日下午於國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院共同辦理「雲林縣因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫演練」模擬面臨疑似嚴重特殊傳染性肺炎個案情境。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲有民眾ＰＯ文傳播不實訊息，指出雲林有有疑似武漢肺炎病人,且配合度不佳等資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局於22日下午於國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院共同辦理「雲林縣因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫演練」模擬面臨疑似嚴重特殊傳染性肺炎個案情境。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲有民眾ＰＯ文傳播不實訊息，指出雲林有有疑似武漢肺炎病人,且配合度不佳等資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局於22日下午於國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院共同辦理「雲林縣因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫演練」模擬面臨疑似嚴重特殊傳染性肺炎個案情境。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲有民眾ＰＯ文傳播不實訊息，指出雲林有有疑似武漢肺炎病人,且配合度不佳等資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局於22日下午於國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院共同辦理「雲林縣因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫演練」模擬面臨疑似嚴重特殊傳染性肺炎個案情境。（圖／記者蔡佩旻攝）


►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【其他新聞】

►「九死一生牌」怎麼看？過年打麻將　專家教你贏錢之道

►影／西螺老店創意打破傳統　五行發糕招財受歡迎

►雲林千巧谷牛樂園牧場　農曆春節延長營運至晚間8點

►繽紛浪漫　2020雲林莿桐孩沙里花海綻放

►雲林愛老眼鏡1萬副　65歲以上長者免費配領

ET快訊
「可追原因都斷」！女台商感染病因成謎　研究員：很可怕
鴻海尾牙他最衰！「抽中250萬」卻慘丟大獎　原因曝光
快訊／華航、華信2/10～2/27暫停「台灣到武漢」36航班
台灣12名武漢肺炎疑似病例　初採結果出爐了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林縣啟動防疫應變中心　演習太逼真！民眾以為「真實事件」PO網

嚴防武漢肺炎！桃園啟動應變整備措施　口罩庫存量沒問題

防護衣上身！台東醫院22日進行首場防疫演練

台南市區住商大樓藏麻將賭場　警持搜索票逮12人

新春「桃園福」御守福袋　游建華：全台各縣市中最獨特

成功警分局愛心春聯義賣　助年邁長輩溫暖過年

迎新春過「心」年！　春節歡喜法喜來這裡

發現首例疑似武漢肺炎　花蓮召開跨局處因應會議

2020幸福好年　林智堅展開寺廟祈福行程

台東縣農漁物產館22日開幕　打造觀光農產促銷新亮點

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

小貓被主人狂摸摸...大貓吃醋啦！ 瞇眼「死亡凝視」：鏟屎官活膩了？

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

雲林縣啟動防疫應變中心　演習太逼真！民眾以為「真實事件」PO網

嚴防武漢肺炎！桃園啟動應變整備措施　口罩庫存量沒問題

防護衣上身！台東醫院22日進行首場防疫演練

台南市區住商大樓藏麻將賭場　警持搜索票逮12人

新春「桃園福」御守福袋　游建華：全台各縣市中最獨特

成功警分局愛心春聯義賣　助年邁長輩溫暖過年

迎新春過「心」年！　春節歡喜法喜來這裡

發現首例疑似武漢肺炎　花蓮召開跨局處因應會議

2020幸福好年　林智堅展開寺廟祈福行程

台東縣農漁物產館22日開幕　打造觀光農產促銷新亮點

桃機防範武漢肺炎疫情全面消毒　空橋候機室等防疫升級

嚴防業者「聯合哄抬口罩價格」　公平會：最高可罰5000萬元

十年磨一劍！留美建築設計師黃元林要為顧客打造最佳居住環境

薛仕凌「借現金卡」加入直銷　做發財夢竟慘賠上萬

不斷更新／香港也確診武漢肺炎！　曾造訪武漢陸客「發燒中標」

「戒斷」手機成癮！Google要你把手機放進信封裡

《愛的迫降》遭指「違反國安法」！　舉報者稱「利正赫太有魅力」：過度美化北韓

十分瀑布公園休園1天！北、桃「景區春節營運懶人包」

活性碳口罩NG！醫曝「外科口罩」能擋90%飛沫...推少揉眼、勤洗手

韓國瑜陷罷韓+開除黨籍雙重夾殺！　「韓粉」張俐敏崩潰：此生再也不去高雄

「牙齦抹煞車油」止牙痛！開洞膿狂洩 他臉腫2倍...口腔塞滿惡臭膿包醫嚇歪

地方熱門新聞

淘汰13年以上機車　彰化擴大補助

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

台中疑似發現「台灣省城」遺址

2020過年走春　桃園景點推薦

國道實施高乘載善警將加強管制

許育典副市長慰勉執勤人員

身上只剩200元...屏東高齡兄妹求助派出所

台南學甲警助您一路順暢

千巧谷牛樂園牧場　農曆春節延長營運

119電話只聽到喘氣聲…勇消破門

台中梧棲兄弟接連亡！家人心驚「送肉粽」

彰化「吳怡農」　擔宣導影片主角

春節返鄉遊玩　彰化有交管

雲林縣啟動防疫應變中心　民眾把演習當真的

更多熱門

相關新聞

陸委會：武漢來台各管道「暫緩處理」

陸委會：武漢來台各管道「暫緩處理」

大陸武漢肺炎疫情持續擴散，陸委會22日宣布，考量避免人員移動的疫情擴散傳播風險，對於近期武漢旅行團及個人旅遊採取暫緩來台措施。另對武漢市以專業、商務、健檢醫美等交流管道來台之申請案，請移民署暫緩處理，至於自湖北省來台的申請案予以加強審核；已核准來台交流者，以勸阻方式，建議其延後來台。

武漢肺炎VS.流感　症狀「兩點不同」

武漢肺炎VS.流感　症狀「兩點不同」

移民署宣布即日起　禁止大陸武漢旅遊團入境

移民署宣布即日起　禁止大陸武漢旅遊團入境

女足奧運資格賽由武漢改成南京進行　賽制時間不變

女足奧運資格賽由武漢改成南京進行　賽制時間不變

華航、華信宣布　暫停武漢航線

華航、華信宣布　暫停武漢航線

關鍵字：

防疫演練臺大醫院雲林分院武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

武漢團取消　禁止178名陸客來台

大亨搶「金錢豹名花」槍轟堂主下體　遭報復喪命

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

武漢肺炎病原「確認來自野味」

KIMIKO交往5個月閃嫁！男友落淚求婚：妳跑不掉了

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

全職媽刷存摺見「年薪級年終」！暖尪備註惹噴淚

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

台灣肺炎病例　重症醫師10點拜託

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼G星諠

愛犬送美容　天兵爸接回另隻狗

更多

最夯影音

更多
台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」
「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面