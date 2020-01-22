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澳門首航遇武漢肺炎！星宇空服員將戴口罩服勤　桃機加強消毒防疫

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▲▼星宇航空Airbus A321-Neo二號機1/17開放媒體登機參觀拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲星宇航空首航澳門遇武漢肺炎疫情，今宣布澳門返台航班空服員將全面配戴口罩。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，澳門今（22）日也出現首宗確診個案。星宇航空明（23）日將首航澳門、峴港及檳城，為防範疫情，星宇也宣布所有澳門返台航班，空服員將全面配戴口罩服勤。

星宇航空表示，考量農曆年節期間，澳門航線將有大量返台旅客，為防範「新型冠狀病毒肺炎」，明（23）日起所有澳門返台航班，空服員將全面配戴口罩，航機也將加強消毒，以保障員工及旅客健康。

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▲▼星宇航空Airbus A321-Neo二號機1/17開放媒體登機參觀拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲因應武漢肺炎疫情，星宇強調航機會加強消毒。（圖／記者湯興漢攝）

星宇強調，航機上將備足足量口罩，旅客如有需求可向空服人員索取。各航線空服人員報到時，將增加額溫量測及宣導，也呼籲同仁隨時留意自身身體狀況，如有不適立即回報。

另外，桃園國際機場對於武漢肺炎疫情擴散也嚴陣以待，除已於春節連續假期疏運高峰前夕成立防疫應變小組，由桃園機場衛生安全工作小組向機場各單位與航空公司說明相關應變整備事宜，並配合疾管署辦理防疫工作。

▲▼因應武漢肺炎疫情擴大，桃園機場加強消毒防疫。（圖／桃機提供）

▲▼因應武漢肺炎疫情擴大，桃園機場全面加強消毒防疫。（圖／桃機提供）

▲▼因應武漢肺炎疫情擴大，桃園機場加強消毒防疫。（圖／桃機提供）

為避免疫情傳染，除由疾管署人員執行武漢入境航班登機檢疫工作外，機場公司也依旅客入境動線，強化航廈內空橋、登機門、候機室、手扶梯、電坡道扶手等各項設施設備加強消毒及清潔頻率。

機場公司也應用航廈內既有空調設備，調整公共區域的空調箱風門，加大外氣換氣量，降低病毒感染率與交叉感染，嚴格執行各種防疫必要措施，期有效阻絕疫情入侵。

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