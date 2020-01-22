怒留負評！診所不給轉台「導致心情低落」　醫生13字神回覆…網笑瘋：超中肯

▲醫生親自回覆並給予中肯建議。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

診所被留負評，原因竟然是不能轉台！台南一名網友日前找了一間皮膚科，上網看它的Google評價，無意間發現有個病患給出2星負評，理由是「不能轉台」，無法看自己喜歡的節目「導致心情低落」，正當他感到疑惑的同時，診所在下方給出的13字回覆讓他瞬間嘴角失守。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，這年頭真是什麼怪事都有，有些醫院或診所會在大廳會安裝電視，讓患者等候看診時能打發時間，通常會播放傳遞資訊性質的新聞台，但這個貼心服務卻被當成理所當然，甚至有人忘記診所是看病的地方，反而當作看電視的休閒空間。

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▲這間診所的病患好像都不是來看病的。（圖／翻攝自爆廢公社）



這名病患在負評中提到，「不能看自己喜歡看的節目，導致心情低落」，對此診所並沒有反駁，而是淡定地回覆，「建議您在家看完電視再來看病。」專業又禮貌的神回應讓網友大讚，「這個回答真中肯！」還有人翻出其他評價，發現這間診所已經不是第一次收到莫名負評，之前還有人怒留1顆星說，「前台小姐也太瞎了，年紀輕輕跟人家叫阿姨，上火！」診所一樣不失禮貌地回覆，「失禮了。」

其他人也笑說，「以後看病遙控器帶著」、「真是太荒唐了」、「不是吧，這個掛錯科了吧」、「病患真難取悅」、「到底是去看病還是去看電視」、「到底為什麼醫生會這麼有空自己回評啦～～笑死。」

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