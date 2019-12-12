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父抱病娃趕走擋路狗進診所　飼主控毀損「愛犬被嚇到上吐下瀉」

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▲▼美國科羅拉州一隻混血秋田犬「布巴」長期被變態情侶檔輪流性侵。（示意圖／達志影像）

▲飼主難過愛犬回家上吐下瀉，指控是被人嚇到情緒不好。（示意圖與本案無關／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

台北謝姓父親在2月間，抱著生病的3歲的孩子趕著要去診所就醫，卻在門口卻被1隻中型犬擋住，還不斷吠叫，謝父作勢抬腳趕走狗狗才進入診所，事後袁姓飼主指控，愛犬回家後上吐下瀉，疑似遭驚嚇到情緒受影響，調閱診所監視器控告謝父涉嫌毀損，謝父反控誣告等罪，台北地檢署調查後，12日以證據不足等理由將2人都不起訴。

▲▼病童,生病,發燒。（示意圖／達志影像）

▲家長心急生病的孩子，抬腳趕走擋路狗才能進入診所看病。（示意圖／達志影像）

這起狗狗擋路反被嚇到的案件發生在台北市松山區某耳鼻喉科，因為寵物不能進入，當時袁女為了看診，暫時把飼養的中型米克斯放在門口，狗狗乖乖地待在門外，但看到之後要抱著孩子進診所的謝姓父親，開始吠叫，謝父心急抬起腳作勢趕走狗狗後，才得以進門掛號。

袁女指控，她事後回家發現，狗狗情緒不好，出現會吐、拉肚子等不尋常反應，調閱到診所外監視器後，懷疑是被謝父抬腳踢到或嚇到，因此報警提告，同時向動保處檢舉。謝父因此先被動保處祭出「不得騷擾動物」的警告處分後，氣得反控袁女誣告、誹謗以及調閱監視器違反《個資法》。

▲桃園市鍾姓女子去年1月間在平鎮區某廚具店欲購物時，卻遭店內一隻米克斯寵物犬咬傷左小腿，飼主劉姓夫婦不認疏於管理寵物犬，劉女憤而驗傷提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲被指控的家長不甘心收到動保處警告「不得騷擾動物」，反控飼主涉嫌誣告等罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

檢察官勘驗監視畫面，只拍到謝父上半身，雖可看出謝父有抬腳揮動，但不能證明謝父有踢到狗狗，而飼主袁女也因事隔月餘才去驗傷，無法取得狗狗有受傷的證明，無法光以上吐下瀉就說受害，另外袁女調監視器並提告都只是合法行使權利，因此最後以證據不足等理由，將2人都處分不起訴。

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