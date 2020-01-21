邪教聖師毆死、打瞎信徒！聽令幹部辯：都是被「借竅附身」無犯意

▲「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月，因女信徒不服從她的指示，質疑她的權威，令幹部腳踹被害人。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月，因不滿方姓女信徒不服從其指示、質疑她的權威，認為方女「野心很大」，於廣西南寧道場，指使幹部以「借竅驅魔」為由，毆打、虐待方女致死；於台灣國姓道場，同樣以不聽從指示為由，毆打張女致雙眼失明，還以不從管教為名目，打傷另13名信徒，其中6人是兒童。台中地檢署21日依傷害致死、違反組織犯罪防制條例等罪，起訴林欣月等10人，並針對林欣月及「三才」（負責執法打人者）林佳臻、林佳穎及許密纖等人求處加重其刑。

起訴書指出，61歲的林欣月本名為林昭治，法號「聖師」，於2008年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，在2012年間起為了強化領導，不但巧立名目額外收費，一旦出現有不服從指令者，竟指示總道師余靖涵、堂主吳碧雲、道長吳金泰，及黃姓、戴姓、許姓志工，還有負責下手的「三才」雙胞胎林佳臻、林佳穎（24歲）、許密纖（26歲）等人，動輒以「借竅驅魔」之名，多次對信徒語言謾罵、肢體拉扯及毆打。

▲「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月，因女信徒不服從她的指示，質疑她的權威，指示幹部打傷被害人，致被害人雙目失明。

收費方面，該會以「道務基金」、「道中心建設基金」、「報恩金」、「開荒基金」、「助班費」及「敬師金」等名目收取費用，自2012年至查獲期間，共進帳1265萬餘元，林欣月更在台中市大里區及彰化縣埤頭鄉置產公寓及透天厝，經檢向法院聲請查扣獲准。

檢方查出，原先擔任「三才」的方姓女幹部（26歲），於2019年3月1日，在大陸廣西省南寧市道場內，因不聽從林欣月的指揮，林欣月竟以「野心很大」、「慾望熾盛想當女王」，以「借竅驅魔」為由，指使許姓志工、林姓女幹部教訓方女，2人對其拳打腳踢，還令方女躺在地上，許女以單腳踩踏被害人腹部，致其肝臟破裂致死。

同年5月間，80歲的張女因在南投道場質疑林欣月的領導已偏離正道，變成只為貫徹個人意志，林要求張女辦理護照及台胞證，準備將張帶到廣西道場教訓，但張女不從遲遲推託，林欣月便以不服從仙佛、聖師的指令為由，令許女等人持軟棒毆打張女，致被害人雙眼失明。另外，許女等人還因5名大陸兒童、1名台灣男童不服管教，持軟棒、塑膠水管毆傷6名兒童。

▲「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月，因女信徒不服從她的指示，質疑她的權威，懲罰信徒罰跪。

上述案件，係因台中地檢署檢察長陳宏達，2019年3月中旬與犯保志工餐敘，志工向他陳情，友人的女兒方女在大陸地區廣西南寧道場遭毆打致死，惟家屬申冤無門，不知如何處理。陳宏達聽聞認為事態嚴重，指派重大刑案專組檢察官林依成偵辦。

檢方成立專案小組後，歷經數月佈線偵辦，至2019年9月12日，林依成指揮刑事警局中部打擊犯罪中心員警，搜索「中華白陽四貴靈寶聖道會」南投縣國姓鄉道場、台中市大里區道場以及其主持人「聖師」林欣月住居所等多處，並拘提主嫌林欣月等多人到案。

林欣月向檢方坦承，她是「中華白陽四貴靈寶聖道會」的聖師，有收受信徒「敬師金」，但否認教唆屬下打傷被害人，辯稱那是仙佛借竅，與她無關。而打人的「三才」林女及許女均辯稱被借竅附身，沒有個人意識，無傷人犯意。

檢方認為，林欣月等人僅為了強化組織、令成員服從其領導權威，竟毆打信徒致死方女枉死他鄉、張女雙眼失明，另有多名兒童及信徒皆遭不當毆打致傷，請法官對林及三才等4人加重其刑，其餘被告量處適當之刑。

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