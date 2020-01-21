陸軍中士台中潭子疑自焚　大火狂燒成焦屍慘死車內

▲死者夏男疑為現役軍人。（示意圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

軍方再次傳出疑似自傷事件！台中市潭子區潭興路20日下午發生一起火燒車事故，一輛轎車突然起火燃燒，有民眾見狀趕緊通報消防人員，警消獲報趕赴現場將火勢撲滅後，發現車內有一具焦屍、副駕駛座有一個燒焦的鐵桶。經查，死者疑為陸軍機步234旅營部連的夏姓現役中士，詳細死因須待檢方會同法醫相驗做進一步釐清。

20日下午5時11分許，一輛停在潭興路一段湳底巷的轎車突然猛烈燃燒，警消獲報後，派遣4輛救災車、18人前往現場灌救，火勢撲滅後發現車內有一具焦屍，而副駕駛座有一個已經燒焦的鐵桶。

▲▼潭子區潭興路汽車火警。（圖／記者李忠憲翻攝）



警方根據未被火災燒毀、尚可辨識的車牌追查，火燒車主是一名50歲的李姓婦人，她將車子借給女兒的一名30多歲的夏姓男性友人，焦屍身分疑就是夏男，遂通知其家屬。

經警方通知夏男的家屬前去認屍後，這才確認死者確實是夏男。夏男家屬透露，夏男是一名現役陸軍中士，據悉，疑服役於陸軍機步234旅營部連，最近疑受到一些事情影響而情緒低落，但現場和家中目前沒有尋獲任何遺書。由於警方於事故地點發現，副駕駛座有一個燒焦的鐵桶，疑為起火點，詳細情形檢方正釐清調查中。

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