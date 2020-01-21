春節前夕慰問清潔隊員辛勞　黃偉哲期勉為市民提供優質服務

▲台南市長黃偉哲由環保局長林淵淙陪同，前往安南區及北區，慰勞正在街上清運家戶垃圾的清潔隊員，致贈新春賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲為體恤台南市環保局清潔隊員辛勞，21日下午由環保局長林淵淙陪同，前往安南區及北區，慰勞正在街上清運家戶垃圾的清潔隊員，致贈新春賀禮，黃偉哲市長感謝全體清潔隊員為市容整潔終年努力，令隊員們備感溫馨。



黃偉哲市長說，每年大家歡喜準備過年的時刻，也是環保局清潔隊員加倍辛勞為民眾服務的時刻，過去一年清潔隊員除了例行的垃圾清運，及環境整理展現高效率服務外，同時在防治登革熱孳清噴藥、跨年活動、海岸淨灘、競選旗幟及廣告拆除等，更是全力以赴，確保乾淨城市，個個都是守護清淨家園的無名英雄。黃偉哲期許新的１年全體隊員繼續秉持專業精神，展現更優質的服務品質，維護大台南市的乾淨環境。

黃偉哲市長發給每位清潔隊員一份賀禮，叮嚀在寒夜工作要注意安全保暖，繼續為大台南環境整潔奉獻心力。領到紅包的清潔隊員個個臉帶笑容，精神抖擻，繼續賣力清運垃圾，為市民提供優質服務。

環保局表示，除夕前一天（即1月23日小年夜）原為年假，惟為加強服務市民，小年夜當日全市清潔隊將加班收運垃圾，除夕（1月24日）從上午開始加班收運，下午則依照原路線清運垃圾至收運完成為止。農曆初一至初三停收垃圾，籲請市民維護住家周邊環境整潔，並做好資源回收、垃圾分類及乾濕分離，乾淨健康過新年。