搶免費雞排中途離開遭嗆插隊！她爆氣高分貝嘶吼：叫警察來啊

記者徐愷昕／台北報導

台中市準新科立委陳柏惟20日下午在烏日區服務處旁發送網紅館長贈送的免費雞排，不少市民朋友紛紛前來朝聖沾喜氣。但排隊過程中有民眾指控，1名身穿粉色大衣的女子排隊中途跑去停機車，回到隊伍後不滿被說插隊，氣得在大庭廣眾下高分貝嘶吼，甚至激動出言，「叫警察來呀，誰插隊」，犯錯在先還理直氣壯嗆人，讓網友不禁直呼，「實在太誇張」。

▲中市準新科立委陳柏惟20日下午在烏日區服務處旁發送網紅館長贈送的免費雞排。（圖／陳柏惟提供）

網紅館長陳之漢大選前曾表示，如果小英順利連任，他就在全台免費送出1萬2千份雞排，台中場20日下午在烏日區新科立委陳柏惟服務處進行，由陳柏惟代為發送2千份，但因現場逾3千人排隊，也引發搶免費雞排的插隊亂象。

1名身穿粉色大衣、牛仔長褲的女子進到排隊隊伍後，先直接拿東西佔位再回到一旁停機車，停完機車一回來，遭後方排隊民眾譴責插隊行為，她瞬間失控大爆氣，以高分貝音量嘶吼，「叫警察來啊」、「誰插隊呀」、「我本來就排這邊」，而一旁明眾也不甘示弱回嗆，「妳剛離開了就是插隊」！

粉衣女子見有人在錄影，還氣得想叫警察來。這段畫面曝光後，不少網友紛紛幽默於底下留言，「這是一名為了雞排失格的女子」、「雞：不要為了我吵架咩！」、「化妝前排一次，化妝後再排一次，這樣就可以吃兩餐了呀」，好奇這名女子到底是有多餓，有必要為了一塊雞排這樣嗎。

▼粉衣女子排隊領雞排插隊遭斥，氣炸失控高分貝回嗆。（圖／翻攝爆料公社）

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