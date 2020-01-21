岔賭哥「選前嗆請全台→變600份雞排」！17:30準時發　200人提前2小時卡位

記者陳豐德、林昱萱／台北報導

警政署一名何姓約聘司機，在網路放送祭品文表示，只要蔡英文拿到800萬票，就要請全台灣人民每人一份雞排。大選結束之後，被網友逼討實現，最後他決定於21日下午5點半於通化夜市的雞排店發放600份雞排。對此，距離發放雞排的時間還有2小時左右，但現場已經排起長長人龍。

何男在臉書表示，「在自己能力範圍內準備了雞排600份，小小心意希望大家能夠體諒」對此，目前已經約有200位民眾在現場排隊，隊伍形成長長人龍，不少人直接席地而坐，為得就是可以趕在17:30準時拿到熱騰騰的雞排。

▲約200人已經到現場卡位等候免費雞排。（圖／記者宋良義攝）

另外，現場還有一名民眾提到，「他說全台灣每個人，但是他實際上不可能做到，這大家都知道，其實他道個歉，大家也不會追究。」

對此，另名年輕民眾表示，「滿好玩的，其實真的沒有人在乎領不領得到雞排，只是來朝聖而已，滿意外今天老年人比較多、年輕人好少、超少，網路上不要亂講話，我覺得他請的不夠，才600份而已，他還欠我們2千200多萬份。」

▲民眾提前卡位等雞排。（圖／記者黃彥傑攝）

另外，何男子19日先是於臉書發出聲明道歉，「實際上，我相信大家一看也覺得只是句玩笑話」，隨後表示因此事件已造成他及家人很大困擾，未來在網路上留言他將會更加謹慎，文末也答應網友們，在能力所及範圍內，確定21日下午5點半會在艋舺雞排台北通化店發放600份雞排，每人限領1份，發完為止。

▲何男發放600份雞排。（圖／翻攝自何男臉書）

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