獨／何姓「岔賭男」600份雞排準時發放！業者證實已收到匯款

▲何男發放600份雞排。（圖／翻攝自何男臉書）

記者吳奕靖／台北報導

警政署一名何姓約聘司機，在網路放送祭品文表示，只要蔡英文拿到800萬票，就要請全台灣人民每人一份雞排，還請其他網友幫他截圖，不過就在大選結束之後，被網友逼討實現，最後他在臉書發表聲明將在1月21日發送600份雞排，而記者求證雞排店，確定這個消息是正確的，而且何姓司機已經付完費用。

記者求證何姓駕駛在臉書公布的雞排店，業者表示確定是在19日下午接到一名女子來電，表示要訂購600份雞排，然後是在1月21日5點30分由店家提供給民眾領取，業者說對方在身份方面並沒有交代清楚，而全部費用是多少？店家並不願意透露，只說有「打折」了。而業者也證實訂購雞排費用已經在20日下午收到，是透過匯款方式，所以將會如期來發放。

何男之前在臉書發表聲明，對於先前雞排文引起的爭議深感抱歉，「實際上，我相信大家一看也覺得只是句玩笑話」，後面衍生的事件也對他的家人造成很大困擾，「日後在網路上留言一定會更加謹慎」，為了表達歉意，他自稱會捐款至家扶基金會台北家扶中心、關愛之家台灣關愛基金會、財團法人流浪動物之家基金會。

▲▼何姓網友雞排。（圖／翻攝臉書）

他文末也提到，「至於大家一直很關心的雞排，我也沒有忘記」，在他能力所及的範圍內準備600份雞排，1月21日下午5點30分將會在艋舺雞排台北通化店發放，每人限領一份，發完為止。

▲網友協助何姓駕駛統計雞排。（圖／翻攝臉書）