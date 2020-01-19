影／何姓岔賭男不躲了！確定送「600份雞排」並捐款…領取時間地點曝光

記者黃可昀／綜合報導

警政署一名何姓約聘駕駛在2020大選前表示，如果蔡英文拿到800萬票，他就要請「全台灣人民每人一份雞排」，還請其他網友們幫他截圖，導致他從選完就被大批網友追討雞排，臉書甚至冒出各種KUSO社團、活動，就是為了逼他出來兌現承諾，如今他在臉書發表聲明，答應大家1月21日將會在台北發放600份雞排。

▲何男選前在臉書留言賭雞排。（圖／翻攝自PTT）



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▲何男發聲明送600份雞排。（圖／翻攝自何男臉書）



蔡英文這次選舉拿下817萬票，以「民選最高票總統」的頭銜連任，何男選前的PO文也被翻出，一度引來大批網友洗版要雞排，把他嚇得立刻關版，並且向警政署請假3天避風頭，雖然很多網紅、政治人物也曾拿雞排當賭注，不過，網友們始終沒忘記何男答應的「每人一份雞排」。此外，《ETtoday新聞雲》當時也計算出，以目前人口數2378萬人推算，一片雞排60元，何男少說得花上14.2億元。

如今，雞排風暴已經漸漸平息，何男稍早也在臉書發表聲明，對於先前雞排文引起的爭議深感抱歉，「實際上，我相信大家一看也覺得只是句玩笑話」，後面衍生的事件也對他的家人造成很大困擾，「日後在網路上留言一定會更加謹慎」，為了表達歉意，他自稱會捐款至家扶基金會台北家扶中心、關愛之家台灣關愛基金會、財團法人流浪動物之家基金會。

他文末也提到，「至於大家一直很關心的雞排，我也沒有忘記」，在他能力所及的範圍內準備600份雞排，1月21日下午5點30分將會在艋舺雞排台北通化店發放，每人限領一份，發完為止。

其他網友紛紛在留言處表示支持，「 有勇氣， 雞排我就不用囉。 把錢捐給需要幫助的人比較實在，加油」、「事情過去了，大家都有學到很多經驗，這樣就很值得了！願意出面很有勇氣，付出的代價也高，希望祭品文都可以落幕了！回到和諧的社會」、「不要得理不饒人，比起一些政客們，何先生算是真男人了。」

不過，也有網友貼出何男之前在群組的對話，他自稱「跨出網紅的第一步」、「認真就輸了！他們這麼認真幹嘛？」讓人懷疑他是否有學到教訓，「但是你還差了29999400份」、「沒人在意能不能真的吃到雞排，大家更重視的是謹言慎行發言負責」、「 記得捐款收據拍出來」。

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