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因應武漢肺炎疫情擴散　蘇昌貞：已成立第三級中央疫情指揮中心

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▲行政院長蘇貞昌21日上午至桃園機場視察防疫措施，聽取防疫簡報。（圖／記者沈繼昌攝）

▲行政院長蘇貞昌21日上午至桃園機場視察防疫措施，聽取防檢局簡報。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對非洲豬瘟與大陸武漢肺炎疫情擴散，行政院長蘇貞昌21日上午視察桃園國際機場防疫措施時表示，農曆春節將至，呼籲國人如果有任何症狀，務必以最快速度戴口罩就醫，若是出國盡量避免到高風險地區，以保護自己健康；針對疫情防範，蘇貞昌強調，政府已成立第三級中央疫情指揮中心，全力守護國人健康安全，務必在國境之外全力防堵疫情入侵。

▲行政院長蘇貞昌21日上午至桃園機場視察防疫措施，聽取防檢局簡報。（圖／記者沈繼昌攝）

▲行政院長蘇貞昌21日上午至桃園機場視察防疫措施，聽取簡報。（圖／記者沈繼昌攝）

為因應中國武漢肺炎疫情有擴散趨勢，蘇貞昌上午在桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、農委會主委陳吉仲等人陪同下，視察桃機第一線防疫措施，聽取包括防檢局、海關、航警局等單位對於防疫與旅客出入境檢查等簡報。

▲行政院長蘇貞昌在桃園機場針對中國武漢肺炎疫情做出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

▲行政院長蘇貞昌在桃園機場針對中國武漢肺炎疫情做出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

蘇貞昌指出，有關豬瘟疫情，他就任行政院長第一天就到桃機的海關要求同仁嚴格把關，一年過去了，他非常感謝中央14個部會通力合作與地方政府全力支持配合下，在中國大陸周邊國家相繼淪陷後，台灣到今天還能守住，這很不簡單，也拜託國人務必繼續配合，絕對不能鬆懈，繼續嚴格把關，國人才能繼續有豬肉可以吃。

至於武漢肺炎疫情問題，蘇貞昌認為，最近中國境內俗稱武漢肺炎的「2019新型冠狀病毒」有跨省傳播趨勢，鄰近的泰國、韓國、日本等11個國家也接連出現境外移入的確診個案，政府已成立第三級中央疫情指揮中心，全力守護國人健康安全，旅客入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應該主動通報機場與港口檢疫人員，確實做好第一線防疫工作，在國境之外全力阻絕疫情入侵。

▲行政院長蘇貞昌21日視察桃園機場防疫措施後，贈送小福袋給航警局長黃嘉祿。（圖／記者沈繼昌攝）

▲行政院長蘇貞昌21日視察桃園機場防疫措施後，贈送小福袋給航警局長黃嘉祿。（圖／記者沈繼昌攝）

蘇貞昌也提醒，國人同胞或國外旅客入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，返國14天內如出現上述症狀，可撥打免付費防疫專線1922，並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等，同時，收到未經證實的疫情資訊，務必要先查證，千萬不能隨意散播，以免觸法。

蘇貞昌視察桃機時也向第一線人員表達感謝之意，還頒發小福袋給各單位，提前祝賀大家新年快樂與防疫辛勞。

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