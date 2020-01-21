武漢肺炎來襲　就醫未告知接觸史、旅遊史最高罰15萬

▲蘇貞昌臉書提及政府針對中國武漢肺炎已經成立第三級中央疫情指揮中心。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者張乃文／桃園報導

行政院長蘇貞昌在農曆春節前夕前往桃園機場視察春運相關情況，針對近期中國武漢肺炎有擴散趨勢，蘇貞昌表示，已經做好相關因應準備並嚴格執行各種防疫必要措施。同時呼籲國人，如果有任何症狀，務必最快的時間戴口罩就醫，並請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，也提醒如果未確實告知，最高可罰15萬元。

蘇貞昌21日一早前往桃園機場視察，近期中國武漢肺炎的擴散又適逢農曆年節，出國運量較大。他說，已經做好相關因應準備，並嚴格執行各種防疫必要措施。蘇貞昌呼籲國人同胞，如果有任何症狀，務必最快的時間戴口罩就醫，並說明旅遊史。若出國，儘量避免到高風險地區，以保護自己健康，也不必增加國人的負擔。

蘇貞昌也同時在臉書宣導，中國境內俗稱武漢肺炎的「2019新型冠狀病毒」有跨省傳播趨勢，鄰近泰國、韓國、日本等國接連出現從境外移入的確診個案。政府已經成立第三級中央疫情指揮中心，全力守護國人健康安全。他提醒，入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員。

他強調，返國14天內如出現上述症狀，可撥打免付費防疫專線1922，依指示戴上口罩儘速就醫，並請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，也提醒如果未確實告知，最高可罰15萬元。而收到未經證實的疫情資訊，記得要先查證，千萬不能隨意散播，以免觸法。

另外，關於豬瘟的相關情形，蘇貞昌提到，他就任行政院長第一天就到桃機的海關要求同仁嚴格把關，一年過去了，他非常感謝中央14個部會通力合作、地方政府全力支持配合，在周邊國家淪陷後，台灣到今天還守住，這很不簡單，也拜託國人務必繼續配合，絕對不能鬆懈，繼續嚴格把關，才能繼續有豬肉可以吃。