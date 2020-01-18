婦人開車載一對幼子外出突暈眩心悸　員警開道送醫獲好評

▲桃園市張姓婦人17日晚間開車載著一對幼子外出，行經桃園區市區時突感暈眩與心悸不適，趕緊停車向路旁執勤員警求助，送醫治療後感謝員警相助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓婦人17日晚間開車載著一對子女外出，行經桃園區鬧區時突然覺得暈眩且心悸不適，擔心發生問題連忙向路邊正執行路檢的桃園警分局交通分隊員警求助，員警立即協助開道送醫治療，所幸經過醫護人員診治後並無大礙，張婦與一對子女均無大礙，張婦對員警熱心協助感謝不已。

據桃園警分局交通組組長梁仲銘指出，17日晚間7時許，他在桃園區路口督導交通勤務時，37歲的張姓婦人停車靠近，告訴他因暈眩與心悸不適，擔心無法繼續開車，車上還有一對年幼兒女，希望員警能協助送醫治療。

▲桃園市張姓婦人17日晚間開車外出發生暈眩心悸不適，員警協助安撫幼女。（圖／記者沈繼昌翻攝）

梁仲銘立即通報交通中隊長羅靖淵、警員吳創鋒趕來，以警車開道順利載著張婦與其一對子女送往醫院治療，經醫護人員診治後，確認張婦並無大礙，服用藥物已緩解不適狀況，張婦對員警及時助人，感謝不已，員警才放心離開。

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