蘇貞昌宣布核定台鐵員工生活津貼　結婚生子比照公務員：可領2個月薪水

▲台鐵部分員工雖為公務員，但目前無法享有軍公教福利。（圖／台鐵局提供）

記者賴文萱／台北報導

春節前發紅包！行政院長蘇貞昌21日赴台鐵視察春節疏運整備情況，他在會中宣布核定台鐵生活津貼案，並強調全力支持讓台鐵員工能獲得較好的保障。該案通過後，台鐵員工將可比照公務員，結婚、生育補助2個月薪水；喪葬採台鐵局薪額表中間值計算定額發給，並有望於2月1日起實施。

台鐵部分員工具有公務員資格，但礙於採資位制，無法享有軍公教福利，現由職福會給予生活津貼，包括結婚補助2000元、生育一胎2000元、子女教育每年2000元，也無喪葬補助。為此，台鐵去年5月底向交通部爭取，希望全體同仁比照軍公教生活津貼。

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▲蘇貞昌視察春節疏運準備情況，並宣布核定台鐵員工生活津貼一案。（圖／記者賴文萱攝）

蘇貞昌今視察台鐵並發放春節加菜金，同時也宣布生活津貼一案已經核定，他強調會全力支持讓台鐵員工獲得較好的生活保障，並勉勵員工要把事情做好才能讓各界有更多支持，有些不該發生的事故，務必要多做檢討，盼望春節疏運能讓國人滿意。

該案有望在2月1日起實施，屆時台鐵員工可享有與現行軍公教人員的福利，包括子女教育以公立學校級別定額發給，國中小補助500元、高中職最多補1萬8900元、大學最多補3萬5800元；結婚、生育補助2個月薪水；喪葬採台鐵局薪額表中間值計算定額發給。

▲台鐵每日服務旅客人數極多。（圖／記者呂佳賢攝）