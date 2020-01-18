國軍桃園總醫院線上查詢檢驗報告　便民服務獲好評

▲國軍桃園總醫院病理檢驗部主任張俊梁教授帶領團隊首創檢驗App查詢，自主報告管理，領先多家醫學中心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國軍桃園總醫院上月參加台灣醫療科技展中，聯合了全台19個國軍醫療單位參展，國軍醫療體系展區以「健軍衛國智慧醫療」為主題，推出醫療照護、創新研發與軍陣醫學等三大領域，其中運用資訊整合完成合作開發手機線上查詢檢驗報告便服務，廣獲參展單位好評與肯定。

國軍桃園總醫院病理檢驗部主任張俊梁教授指出，院方檢驗部通資電管理組運用資訊整合完成合作開發檢驗手機線上查詢，開創全台首家完成這項服務的醫院，以提供官兵袍澤與偏遠地區鄉親使用參考，以掌握醫療自主權，於2018年「以病人為中心的檢驗醫學－檢驗報告ｅ指搞定」，更榮獲生策會國家品質標章( SNQ)，去年還獲選為國軍醫療體系台灣醫療科技展之「創新研發」參展單位。

國軍桃園總醫院病理檢驗部也帶領銘傳大學健康科技學院生物醫學工程學系、醫療資訊與管理及生物科技學系學生參訪，張俊梁表示，以往考量醫院服務南桃園與北新竹地區，地處偏遠鄉親與官兵公務繁忙與交通不便等、就醫就診不易等因素，因而首創檢驗App查詢，透過自主報告管理，以服務病人為優先理念設計這套系統，也領先多家醫學中心。

▲國軍桃園總醫院團隊研發線上查詢檢驗報告，便民服務廣獲好評。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張俊梁解釋，國軍桃園總醫院為第三作戰區與位居南桃園北新竹區域教學醫院，醫療服務過程，常遇到作戰區之官兵與民眾詢問檢驗報告何時完成？從中觀察到患者不安情緒，若以手機線上提供檢驗報告相關服務，僅需要透過手機就能得知檢驗結果，即可預先作功課，查閱資料與醫師討論，也可避免白跑一趟，所以病理部團隊早於2014年著手研發。

張俊梁強調，這項資訊具有病人隱私性與便利性等服務，無須另外註冊帳號，以類3D驗證方式進行認證，具安全便利性，開發至今每年登入使用人次已達2萬次以上，未來國軍桃園總醫院將持續研發升級與精進各項服務，提升病人安全與便利性，若有興趣且有就診留有手機號碼民眾可至Google Play與App store下載「國軍桃園總醫院」App，即可免費體驗這項服務。

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