春節返鄉潮明午後登場！雙鐵「最塞時段」曝　林佳龍：運量比去年增1成

▲春節返鄉潮22日中午起湧現，初四北上運量將達最尖峰。（圖／記者侯憲諭攝）

記者賴文萱／台北報導

今年春節7天連假將展開，行政院長蘇貞昌與交通部長林佳龍今（21）日一早赴各交通單位展開視察。蘇貞昌說，今年春節提早自小年夜就開始放假，就是要讓國人多一天時間可以使用，會讓整體疏運的緊張減少一些；林佳龍則說，交通部已透過大數據做好各種疏運跟應變計畫，呼籲大家掌握正確資訊上路，做個聰明用路人。

請繼續往下閱讀...

▲蘇貞昌、林佳龍赴交通各單位視察春節疏運準備，並發加菜金鼓勵同仁。（圖／記者賴文萱攝）

蘇貞昌及林佳龍上午一早就赴高公局、桃園機場、公路總局以及台北車站四鐵共構安全應變中心進行視察。根據台鐵簡報，自1月22日中午後至1月24日除夕午前，就會湧現節前第一波返鄉尖峰，接著初一至初四會有一波旅遊人潮，初三至初五則是進入收架尖峰。

▲台鐵預估最尖峰落在初三，運量將高達90.5萬人次。（圖／記者呂佳賢攝）

台鐵預估，平均日運量將高達70.1萬人次，其中最尖峰落在初三（1/27），預估運量將高達90.5萬人次。在春節期間，台鐵全線已加開300列次、全線加掛1015輛次，後續也會配合旅客需求，全力增加運能。另外，今年新售票系統投入服務，春節期間也會增派系統維護人員，確保票務系統運作正常。

高鐵同樣預估，節前1月22日至23日將有一波返鄉人潮，初二至四為運量高峰，其中初四北上旅運量估達最尖峰，約有19.7萬人次。春節期間共加開436班次列車，疏運期間也會做好人潮分流、自由座車廂調配等，全力疏運旅客。

▲蘇貞昌發加菜金，勉勵同仁能把春節疏運做到最好。（圖／記者賴文萱攝）

蘇貞昌表示，台灣最大人口移動隨著春節到來就要展開，今天特別提早來向同仁加油打氣，鼓勵大家把春節疏運做到最好、零缺點。他說，過去9天長假的經驗顯示，早一點放假，把大家可以移動的時間拉長，疏運狀況就會好一點，因此今年從小年夜就開始放假，預估能讓疏運的緊張減少一些，這是在有效資源條件內，想出來最好的方法。

▲林佳龍說，小年夜開始放假有助於舒緩除夕壓力，目前已做好分流準備。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍則說，這次春節7天連假疏運，交通部已根據大數據做好各種疏運跟應變計畫，台鐵、高鐵運能比去年春節增加一成，小年夜開始放假有助於舒緩大年夜（除夕）的壓力，目前也做好加強分流的準備。

另外，今年春節前許多新闢道路通車，例如台61縣西濱快速道路新竹-台南已全線貫通，這樣南北向包含國1、國3、西濱快，就有3條主幹線。至於蘇花改跟南迴改，交通部也會加強宣導，希望用路人多參考相關資訊，選擇適當時間路段上路，並善用替代道路分流，事前做好車輛保養的準備，這樣有助於保持交通順暢。