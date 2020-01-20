蘇嘉全將卸任立法院長：相信國會改革不會停止

記者陶本和／台北報導

立法院第9屆議事20日是最後一天，也是最後一次主持院會、敲下議事槌的立法院長蘇嘉全則表示，雖有些立委將離開崗位，但相信未來立法院的改革不會停止，期待在新任院長及各位立委、新進同仁努力下，為國家帶來更快速的前進力量。

立法院臨時會上午舉行院會，約在中午左右三讀修正通過中華民國109年度中央政府總預算。其中，原列歲出總額約新台幣2兆1022億元，經院會審議結果，減列約246億元，刪減比例1.17%。

蘇嘉全表示，今天是立法院第9屆最後一次院會，他要特別感謝所有委員同仁、國會助理、立法院所有職員、監督國會的媒體朋友，4年來大家同心協力，積極推動各項國會改革、行政革新工作。

蘇嘉全指出，立法院就像一部大型機器，有賴各種齒輪緊密合作，才能順利進行運作，不管是立委、國會助理、各單位工作同仁、媒體朋友，因為有各位在第一線任勞任怨付出，才能讓議事正常運行，大家都非常辛苦，謝謝大家。

蘇嘉全說，回顧這4年一起推動國會透明化，藉由國會頻道設置，重建人民對立法院的信心，為台灣民主提升奠定長遠發展基礎；另外也推動各項行政革新，包括定期召集院務會議，成立採購發包中心，讓立法院沒有任何弊端，「更設置國會托嬰中心，照顧小寶寶。」

蘇嘉全指出，也推動了綠能國會，在大樓加設太陽能板，同時推動國會外交，直到現在全世界共有107個國家、有史以來最多國會議員到立法院來，這樣做的目的是希望台灣與世界連結、交流。

▲立法院第8會期第1次臨時會，蘇嘉全最後一次主持院會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

