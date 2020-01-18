現役軍人屢次在外找女人開房偷吃　「為了他的前途」人妻撤告

▲具有軍人身分的王姓男子去年5月起在新北市等地區摩鐵與不明女子發生性關係，王妻總計查獲4次憤而報警，但人妻最後選擇原諒撤告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子去年5月起分別在新北市板橋區等地與不明女子上摩鐵，王妻暗中查訪發現王男至少4次在不同地點與不同女子發生性行為，屢勸不聽下提告；由於王男係現役軍人，消息傳出後，王男向妻子求情並保證絕不再犯，王妻最後決定撤告，檢方偵結予以王男不起訴處分。

檢警調查，37歲的王姓男子在桃園市某部隊服役，王妻指控，王男因服役關係經常出差，但王妻透過管道查出王男常在新北市板橋區某間摩鐵出入，暗中查出王男在去年5月6日在板橋區某摩鐵與綽號「薇薇」女子開房、5月31日在另一處摩鐵與綽號「板橋小伊」女子開房，另還在不詳時間地點與綽號「佩雯」、「桃園蘋蘋」女子發生性行為。

王妻查出王男至少4次與不同女子發生性行為，因而向警方提告通姦罪嫌，王男因屬現役軍人關係，若涉案成立犯罪前途堪慮，因屬告訴乃論，王男向妻子求情，並保證日後絕不再犯，王妻在律師建議下，最後選擇原諒，同意撤回告訴；檢方根據王妻撤回告訴狀與電話紀錄等證據佐證，偵結予以王男不起訴處分。

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