前美駐烏克蘭大使疑遭監視　蓬佩奧：將展開調查

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國眾議院情報委員會本周公布的文件顯示，律師朱利安尼（Rudy Giuliani）的助手帕納斯（Lev Parnas）曾協助調查總統川普的政敵，此外，他還涉嫌監控前美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已表示，國務院將針對此事展開調查。

有關尤凡諾維契疑似遭到監視一事，蓬佩奧說明國務院將進行調查，直到這周以前，他並不清楚相關指控。根據本周公開的文件指出，帕納斯曾調查角逐民主黨總統參選人的拜登（Joe Biden）以及其兒子，另外，他還涉嫌監控尤凡諾維契的行蹤。

尤凡諾維契的一名律師呼籲展開調查，此前，公開的紀錄可見，尤凡諾維契去年4月被川普調職前，疑似遭到監視。烏克蘭當局已對此事進行調查。

▲尤凡諾維契成為川普眼中釘。（圖／路透）



帕納斯坦承，他涉入讓尤凡諾維契名聲敗壞的活動，還施壓烏克蘭調查拜登。然而，白宮方面與川普都堅稱不知道帕納斯是誰，儘管兩人過去被拍到在一起過。蓬佩奧則說，他從未見過帕納斯。

尤凡諾維契去年11月出席川普彈劾調查案的第二場公聽會，當時她提到，川普對她造成威脅。而就在她作證期間，川普更是在推特抨擊她。

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