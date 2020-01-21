孟晚舟戴電子腳鐐出席引渡聽證會　「雙重犯罪」成攻防焦點

▲華為財務長孟晚舟出席引渡聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

華為財務長孟晚舟的引渡聽證會於溫哥華當地20日展開，雙方針對孟晚舟是否構成「雙重犯罪」進行辯論，這也是孟晚舟被逮捕以來第一場的引渡聽證會。在聽證會開始前不久，中國外交部發言人耿爽表示，美加兩國濫用雙邊引渡條約。

孟晚舟在保鑣護衛下抵達加拿大卑詩省最高法院外，她穿著黑色長外套，配上黑底白點的裙子，腳上踩著高跟鞋，可以清楚看到她仍然帶著電子腳鐐。由於此案受到許多媒體關注，法庭外人潮眾多，副首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）當場同意開庭過程在場外直播。

引渡聽證會並非審判，而是雙方針對孟晚舟案是否滿足加拿大法律下引渡條款的基本要求進行論述和抗辯。這次的焦點將擺在引渡案是否有「雙重犯罪」的問題，也就是美國提出的指控是否在加拿大也構成犯罪。聽證會將長達一周，孟晚舟將交由由辯護律師代為發言。

在聽證會開始前不久，中國外交部發言人耿爽表示，美加兩國濫用雙邊引渡條約，要求加拿大「糾正錯誤」並釋放孟晚舟。華為則發表聲明指出，相信加拿大的司法系統會證明孟晚舟無罪。

▲孟晚舟與其保鑣。（圖／達志影像／美聯社）



2018年12月1日，加拿大依美方引渡要求，在溫哥華國際機場逮捕正轉機的孟晚舟。根據加拿大引渡法規，嫌疑人須符合「雙重犯罪」要素才可被引渡，意即所涉罪名在兩國都要成立。

而在本日的引渡聽證會上，加拿大檢察官將焦點放在孟晚舟涉嫌的「金融欺詐」，由於華為涉嫌透過子公司「Skycom」與伊朗有業務往來，同時還對匯豐銀行進行詐欺，此行為在美加兩國皆為犯罪，符合引渡的條款。孟晚舟的辯護團隊則主張，加拿大沒有對伊朗實施制裁，美國控告孟晚舟的罪名在加拿大並不構成犯罪。

BBC報導，外界預估，溫哥華的法庭不會在本周就做出該案是否符合「雙重犯罪」原則的裁決，接下來可能要耗時數個月。另外，孟晚舟方還針對其在加拿大機場被逮捕的程序提起民事訴訟，認為在3個小時的盤問中，孟的手機行李皆被沒收，權利遭到侵犯，並不合法。