▲中火燃氣通過環評，王惠美強力譴責，不排除自力救濟包圍中火抗議。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美對中火增加燃氣，卻不願意將原1-4號燃煤機組汰除，結果環評依然通過，顯示中央完全漠視彰化鄕親彰化鄉親的健康和生命，她質疑「到底還有什麼價值可以比民眾的生命更重要？」，強烈譴責環評已淪為為政治服務，不排除自力救濟包圍中火抗議。

王惠美指出，彰化縣政府配合中央政策積極推動綠能，目前太陽能光電已是全國第一，「有什麼理由中火還要增加機組? 」強烈譴責環評已淪為為政治服務，除了中火增加機組環評通過，包括桃園大潭電廠燃氣機組申請延役，原本說好兩年停機，現在又延長使用三年，環評也通過了。

王惠美接著表示，在106年台電大潭電廠原本是要採用低汙染的燃氣複循環的機組，後來變成高汙染的燃氣單循環的機組，結果環評也過了，107年深澳燃煤電廠擴建案，即使外界砲聲隆隆，結果環評也通過，反倒是二林精密機械產業園區是以低汙染的產業為主，二階環評開了四次會還沒通過。

王惠美強調尤其是在大選過後，更顯示為政者的權力傲慢，水能載舟，亦能覆舟，中央如不能重新考量中火機組暫停設置，彰化鄕親不排除自力救濟包圍中火抗議。

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