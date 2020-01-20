中火增設燃氣機組第4度環評審查　台中藍議員籲：本著良心把關

▲台中市議員要求環評委員本著良心審查中火燃氣機組案。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

環保署20日下午將舉行「台中發電廠新建燃氣機組計畫」環評會議，台中市12名國民黨議員趕在上午召開記者會，強烈要求如果新增燃氣機組，一定要讓燃煤機組除役而非只是備役，為了中部居民的健康，呼籲環評委員本著專業與良知進行把關。

國民黨團書記長張瀞分、執行長陳政顯表示，中火將新增2部燃氣機組，又堅持不讓燃煤機組除役，3次環評初審都被打回票，今天下午將再度環評，國民黨團堅決反對只增不減，強烈呼籲環評委員嚴格把關，台電如果沒有提出新的證據，希望能維持前面的決議，不要再用備用來騙國人。

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黃健豪、羅廷瑋表示，中火空污不是選舉議題，是價值議題，不是不讓新的燃氣機組成立，而是要先汰除舊的燃氣機組。

楊正中、張廖乃綸指出，中火如果興建2座燃氣機組（裝置容量約260萬千瓦），加上原本10部機組，總裝置容量高達810萬千瓦，這將是全球最大的火力發電廠，2部燃氣新機組超過4部舊燃煤機組的發電量，燃煤機組當然要除役，甚至還有環評委員指出，台電已經新增燃氣機組，卻又要花93億改善老舊機組，難道未來還要繼續用燃煤發電？蔡英文政府不要以為高票當選就可以為所欲為、不聽民意，不能保障人民生命安全的政府就該下台。

陳文政、羅永珍、冉齡軒、朱暖英和李榮鴻都說，台灣備轉容量不足的責任不該再由中部人來承擔，強烈呼籲環評委員本著專業與良知把關，這不只是為了中部人的健康，也為了環境生態，新增天燃氣發電廠還需興建大量儲存槽、輸氣管線及海水淡化廠、廢水處理廠等附屬設施，屆時一定會影響到沿岸各種生態物種的棲息，請環評委員三思。

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