環保署將環評審查2部新燃氣機組　中市府堅持：汰4舊換2新

▲針對中火新增機組一事，台中市政府堅持汰舊換新的立場。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

環保署20日下午將針對台中火力發電廠增設2部燃氣機組一案進行環評大會審查，台中市政府上午強調堅持「汰舊換新」、反對「只增不減」的立場，也就是中火新增設2部燃氣機組後，就要汰除4部老舊燃煤機組，並要求將維護中部民眾健康與環境品質的正面承諾，納入環評書件內，確保落實。

市府表示，依據台電計畫，中火將增建2部燃氣複循環機組，2024年、2025年分別提供裝置容量各約130萬瓩，合計260萬瓩，相當4.7部現有燃煤機組發電量，因此強烈主張增設2部燃氣機組，4部老舊燃煤機組就該汰除，既能維持中火供電量，又能對環境污染的負荷降低，一舉數得，這是中南部民眾殷切期盼。

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環保局表示，中火發電已將近30年，對於中台灣環境與民眾健康影響甚巨，如果以中火原有10部機組設置容量，再加上2部燃氣機組， 總體裝置容量810萬瓩，將成為全世界最大的火力發電廠，而且每年總排碳量將超過4千萬噸，不只對中南部環境是沈重負荷，也將導致全球溫室效應加劇，身為國營事業的台電，如果中火發電機組不減反增，將讓台灣繼續背負排碳汙名。

市府強調，一貫支持使用乾淨燃料發電，而且越快越好，本次環保署環境影響評估審查委員會通過審查後，台電將會進行燃氣機組的興建、運轉，以及現有燃煤機組的調整運作，因此，市府堅持必須要將攸關中部地區民眾健康與環境品質的意見得到台電的正面承諾，並納入環評書件內，也希望獲得環保署及環評委員的支持。

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