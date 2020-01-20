中火新機組環評「有條件」通過！環團狂吵...中彰投喊對鄉親無法交代

▲台中市政府堅持中火必須「汰舊換新」的立場。（圖／台中市政府提供）



記者許展溢／台北報導

環保署今（20日）罕見在星期一進行環評大會，審查「台中發電廠新建燃氣機組計畫環境影響說明書」。會前多位環團和台中、彰化和南投3縣市代表擠爆會議室。環團憂若通過將輕易重啟舊燃煤機組殺人，甚至一度為位置、環署利益迴避、程序和委任發言等問題大吵。環評委員最後討論5小時決議在有條件下通過。

今會議由環署副署長蔡鴻德主持。彰化環保聯盟總幹事施月英質疑環署署長張子敬曾擔任2年台電董事，署長身份要對外釐清，事先針對該案也有訊息指出一定會過。台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民認為，多件能源開發案，但多位委員竟都有利害關係須迴避，環委組成根本有問題。環署回應，有利害關係都會迴避，包括5 位環委，並強調一切一定會依規定辦理。

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▲台灣健康空氣行動聯盟會前呼籲環評大會中火新機組要好好審。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）



該案預計在台中發電廠內第9、10號機南側空地新建2部燃氣機組，面積約13.4公頃（僅燃氣機組用地），部分設施則與既有廠區共用。液化天然氣儲槽及相關附屬設施設置於台中港區既有土地區域內，面積約50公頃。台電簡報指出，配合國家能源政策，要「擴大使用天然氣」，確保電力供應穩定、達成2025年燃氣發電占比50%的能源轉型目標。和「推動再生能源」，燃氣複循環機組具有快速啟動及升降載的運轉特性，可因應再生能源的間歇性等報告。

台灣健康空氣行動聯盟批，全球最髒、第4大規模的中火新建2部燃煤機組計畫，先前4次初審過關環評結論，4部舊燃煤機組備用不除役。台健空盟理事長葉光芃質疑，台電此次環評承諾相關燃煤機組備用條件之一「AQI100以上，空品亮橘燈時不運轉」，恐忽視短期低濃度空汙的健康影響，徒讓改氣中火反向大開擴增煤電的方便之門。

▲環團不停質疑環評大會程序問題和利益迴避等問題。（圖／記者許展溢攝）



葉光芃強調，若環評闖關，將輕易重啟舊燃煤機組殺人，籲衛福部官派代表和民間良心環委們重新審度該環評條件。台中市爭好氣聯盟發起人許心欣怒批，該案第4次初審要求環署提出逐年用媒量，但台電一句不是空汙管制項目，大尾到不甩環署，環署身為環評主管機關非常丟臉。台灣蠻野心足生態協會則說環評瑕疵非常多。

經濟部次長曾文生表示，該案討論過很多議題，願意跟社會交換意見，2部燃氣機組對國內環境跟供電都會有正面改善。台中市副市長陳子敬說，台中態度是1到4號全部除役，再來增加燃氣機組。台中市政府環保局局長吳志超，強調「汰舊換新」是唯一選項，希望台電重視人民健康。

▲要進入閉門會議時，楊澤民（左）一度堅持不離席。（圖／記者許展溢攝）



有環委說，台電綠化計劃很難說服，好像只是做個補償措施，不是很直接要去改善。有環委表示，當時小組討論很兩難，要穩定的電，又要健康的肺，此話一出，慘遭環團嗆「那是你個人看法。」曾文生說，該案針對台中市減煤議題還有加嚴議題，透過燃氣機組趕快上線做到空品改善。陳子敬二次發言，1至4號機組若不除役保留，髓時能啟用，那中彰投3縣市對鄉親無法交代，到時還是會採取必要措施。

當環評要進入閉門會議，依程序旁聽者和開發單位都要離席，但楊澤民堅持不出去狂罵「決議都沒有，為什麼要出去」。施月英痛批，結論事先早就寫好，根本假討論。蔡鴻德無奈宣布休息5分鐘，最後詢問在場委員是否同意讓楊澤民留下，僅1位委員舉手，最後楊才離場。

▲環保署進行環評大會審查「台中發電廠新建燃氣機組計畫環境影響說明書」。（圖／記者許展溢攝）

有環委說，當時署長說法是這屆委員採取專業溝通、共識，今天學術委員人數少。有委員說，環工委員都沒到，生態委員也只是敲邊鼓。最後聚焦在燃煤運轉時數等問題，整場環評討論5小時，最後決議在備用燃煤機組在空氣品質不良季節（1~3月和10~12月）都不啟動，4~9月備轉容量率低於8%，且中部空品區預報AQI≦100時才啟動，且最多啟動2部機組（啟動機組數超過6部之機組，每年啟動累積時數應不大於240小時），及未來台中發電廠基地範圍內同時運轉之燃煤及燃氣機組總和不大於10部，並定期執行植物健康監測等條件，經台電同意，通過該次環評。