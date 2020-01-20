金紙燒好燒滿空污引起居民抗議　王家貞：損壞鄰居健康神明也不會高興！

▲台南市議員王家貞接獲崇明里里民的陳情，針對3年來附近宮廟長期焚燒紙錢造成空氣污染，尋求市府進行解決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員王家貞接獲崇明里里民的陳情，20日偕同里內居民聯合針對3年來附近宮廟長期焚燒紙錢造成空氣污染，引起周遭居民住戶呼吸器道不適，邀請台南市政府民政局、環保局、工務局列席，共同研討解決之道。

位於台南市東區中華東路１家宮廟，長期以來每日從下午到晚上經常性、持續性的大量焚燒紙錢，產生了許多民生的相關問題，造成了當地居民的生活品質及健康維護上極大的困擾。

王家貞指出，一、因為燃燒的紙錢量非常的大，常常把這些大量的紙錢堆放在騎樓上，甚至放了整夜沒有移開撤走，將易燃物品堆放在騎樓，萬一發生任何的問題，隔棟大樓與連棟住戶勢必會有逃生問題。還有當宮廟作完法事後將米粒任意灑到道路上，或因馬路上的米粒太多，造得機車騎士行經此地時，發生車禍摔車的情形。甚至吸引了大量鳥兒覓食，間接使得鳥糞充斥在各家的屋簷上，使得生活環境的髒亂不堪。

二、燃燒紙錢時所排放的含毒煙霧量大，造成附近很多居民窗戶不敢打開，呼吸道相當的不舒服。其中最嚴重的案例是1位3歲小孩3年來不斷的咳嗽、呼吸不順暢，長期需要看醫生吃藥無法間斷；另有住戶拿著診斷證明書說其肺部鈣化不知找誰求償，需要進行手術切除2分之1的肺部等等令人難過的事件。這是黃俈偉哲市長所謂的可談戀愛、可養老的幸福宜居城市嗎？

三、該宮廟燃燒紙錢時，是將整捆整，不先拆尼龍繩、橡皮筋的紙錢，逕往火爐內丟入燃燒，難道不知尼龍繩、橡皮筋容易造成戴奧辛及重金屬等有毒害的污染物質，會散布瀰漫在空氣中嗎？而住戶民眾在燃燒紙錢時，因為呼吸感到非常的不適，所以必須儘速「逃離」溫暖的家，到公園耗坐3個小時，或者去朋友家中，尋求收留庇護，等待著宮廟的休息時刻，方能回家。由於台南市政府現行法令的不週全，居民們常常上演著「有家難歸」的悲哀境況！

王家貞對此表示，失去健康一切都是假的。現在嚴重到附近住戶們的窗子都不敢打開，讓大家居住不安，並且長期曝露燒PM2.5的有害健康的環境中，呼吸不到新鮮乾淨的空氣，毫無幸福感可言。她能體會善良敦厚的台南鄉親已經到了忍無可忍的地步，所造成生活上諸多不便及苦不堪言的日常點滴，更是筆墨無法形容的。

王家貞指出，只要是人都有呼吸新鮮空氣的自由，但現在因台南市政府的相關法規，容許在人口稠密的住宅區內設有神壇，而任意燃燒紙錢產生的煙霧灰燼粉塵，都造成了生活上的惡質空污，這是剝奪了居民呼吸新鮮空氣的自由。當北風吹起時，在中華東路3段紙錢燃燒後的粉塵，整個吹往大同路2段403、449巷，造成當地居民所曬的衣服被子，沾滿了紙錢餘灰，在511號的大樓民眾長期以來不敢開窗，也不敢洗衣服晾曬衣服，只有在宮廟停止焚燒紙錢之日（星期日），才是居民們開窗，洗衣晾衣的「黃道吉日」，這樣的日子好過嗎？崇明里第1、2、3、7、8鄰居民，共400多戶被逼著慢性吸空汙自殺，父母不敢讓成家子女孫輩回家居住探親！還使得失去親情倫理之樂，讓住戶極為憤怒。

王家貞痛心表示，按現行法令，讓取締輔導的勤奮任事的基層公務人員疲於奔命，卻拿對方無可奈何。更何況附近還有國小幼兒園，當他們在戶外活動時，不知不覺中已嚴重傷害了國家的幼苗及未來了。所謂，一皮天下無難事，該宮廟負責人不在乎鄰里居民的感受，枉顧鄰里健康與環境的心態，王家貞相信神明是愛普羅大眾的，絕對不會同意讓宮廟假其名，來危害眾生的生命健康及財產安全。

王家貞曾為此事不斷的找市長黃偉哲尋求解決道。她表示，台南是全省空氣品質不良的地方，請黃偉哲不要讓台南市真的成為肺癌城市，讓住宅區內的廟宇焚燒紙錢造成空污及公共危險的問題，區內居民吸不到乾淨的空氣等問題，要提出有效的解決方案。否則讓市民吸著垃圾空氣，毒害空氣，最基本的身體健康都不能受到好好的保護下，口口聲聲要致力經濟的發展卻沒有了健康的身體，豈不是本末倒置！

王家貞強調，這兩個月來，相關單位不斷的進行柔性輔導勸說，令人遺憾的是，宮廟負責人未釋出善意，不見進行積極改善，只好藉由記者會公諸輿論以受公評。王家貞表示，不是要大家不能燒紙錢，是要請這些宮廟所焚燒的紙錢要合情合理的處置，不要成為危害眾人身心健康的毒素。王家貞表示，依目前情形，最快最有心的解決方式，是請該宮廟負責人將其紙錢集中於城西焚化爐焚燒；而對於長期而言來最終最有效的解決的方法，則建議可另闢一處合適的地方，興建一座合法的寺廟佛院，為普天下的芸芸眾生消災解厄。

►韓國超夯國民卸妝乳