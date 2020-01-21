中火強行增設2部機組　盧秀燕：沒給新年禮物反帶來黑色夢魘

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕21日出席市政會議，針對環保署環評審查大會通過新增2部燃氣機組，卻未汰除老舊燃煤機組的決定，表達強烈抗議，她表示，為了中部人的健康和環境，希望中央政府不要和民意作對、踐踏中部人的健康，中央沒有給中部人新年禮物，卻給一個黑色的夢魘，市府絕不會妥協，會繼續奮鬥。

▲盧秀燕痛批中央強行通過增設機組，漠視中部人健康。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕指出，昨天環保署召開環境影響評估審查大會，會中只有一個案子，就是台電要在台中火力發電廠現有的10部燃煤機組之外，再增設2部燃氣發電機組，對於中火機組只增不減的決定，「我們絕對不能接受」，雖然中部3縣市都派代表出席，強烈主張如果中央要增加2部燃氣機組，就必須拆除4部老舊燃煤機組，遺憾的是，中央仍然為所欲為、一意孤行，舊機組1部都不拆。

盧強調，市府主張中火機組要汰舊換新，是有科學根據的，中火新增建2部燃氣機組，裝置容量各約130萬瓩，合計260萬瓩，大概是現有燃煤機組的4.7部，換句話說，就算除役4部老舊機組，中火多了2部燃氣機組，還能夠多40萬瓩發電。

另外，台中是個盆地，中部地區因為中央山脈阻擋，汙染沒有辦法擴散，就環境評估而言，中部地區是全國最不適合設立火力發電廠或機組的地方，但是中央完全漠視這樣的地理環境限制和困難，仍然要在中火強加2部機組，加上現有10部燃煤機組，將變成全世界最大的火力發電廠，實在令人憤怒！

盧說，中火是台中市最大的單一固定汙染源，面對嚴重的空汙，地方政府整治都來不及，且整治才略有成效，中央政府卻在此時不顧民意，蠻橫地要再加2部機組，市府表示強烈抗議！

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